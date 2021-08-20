南非8成人口恐染疫 接近群體免疫

非洲最大醫療保險公司的首席精算師表示，南非境內可能高達五分之四民眾已感染新冠病毒。(美聯社)

日本 全境今天新增2萬5156新冠確診病例，再寫單日歷史新高；全境47個都道府縣中，有22府縣新增確診病例創當地新高。南非 境內可能高達五分之四民眾已感染新冠病毒，這意味南非可能是全球受疫情 影響最嚴重的國家之一。

日本NHK報導，日本全境包括邊境檢疫及鑽石公主號郵輪，至今累計病例數123萬2461例，包括1萬5555例死亡病例。沖繩縣宮古島市近期確診數狂飆，數據超越馬來西亞，宮古島市長說，當地已成為全世界疫情最嚴重地區，呼籲觀光客別來。

沖繩時報報導，沖繩縣正因嚴峻的疫情實施緊急事態宣言，其中宮古島市的疫情又特別突出，最近一周內每10萬人新增確診444.85例。而根據世界疫情報告，從本月2日起的一周內，疫情最嚴重的是馬來西亞，每10萬人新增確診403.4例；雖然無法單純直接比較，但宮古島市已經超越這個數字。

另外，首都圈醫療體系陷入危機，千葉縣一名確診孕婦在家療養，因出血與早產叫救護車卻找不到醫院收治，只得在家生產，導致新生兒死亡。

NHK報導，千葉縣一名30多歲的確診女性在自家中療養，她同時是懷孕8個月的孕婦，17日晚間因發生出血，叫救護車送醫，但始終找不到醫院收治。這名孕婦出血數小時後在自家中生產，嬰兒因早產緊急送醫，但仍不治死亡；孕婦則沒有生命危險。

另據彭博報導，非洲最大醫療保險公司的首席精算師表示，南非境內可能高達五分之四民眾已感染新冠病毒，估計南非感染率落在70%到80%之間，可能使南非接近所謂「群體免疫」狀態。

美國傳染疾病學會估算的群體免疫門檻在80%到90% 之間。不過，Delta變異株仍有可能讓感染其他病株的人再度染疫。

英格蘭公共衛生署（PHE）最新報告指出，英格蘭僅18%捐血者體內驗出確診康復後的抗體，若加上接種疫苗取得抗體的民眾，則比例就躍升至97%。英格蘭約61%人口已完整接種疫苗，南非僅7.1%。

相較於官方公布COVID-19病故總人數為7萬8377人，南非醫學研究會估計，國內超常死亡人數在疫情期間高達23萬8949人。南非染疫致死率為3%。