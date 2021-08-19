法男子抗拒被迫打疫苗 寧花350歐元買假通行證

自從法國政府要求進入咖啡店等公共場所和搭火車時，須出示健康通行證等免疫證明，有些拒絕接種新冠疫苗 的法國人寧願花350歐元（約409美元）在網路購買假通行證，也不願接種公費疫苗。

自7月起，法國民眾若要進入美術館、博物館、電影院 或運動場所，須出示文件證明已接種新冠疫苗、病毒檢測結果為陰性或已染疫康復。

法國總統馬克宏為了迫使民眾接種疫苗，本月稍早又將規定適用範圍擴大到餐廳、酒吧、醫院和火車。儘管民調顯示，多數法國人支持這項措施，但反對的民眾已連續5個周末走上街頭抗議。

同一時間，在社群 網路平台Snapchat冒出販賣偽造健康通行證的黑市，並未因製造和使用這類文件可能吃上牢飯而影響行情。

中央社引述法新社報導，一名從事活動策畫的28歲法國男子受訪時說，他花了350歐元買假的健康通行證。這位要求匿名的男子表示，他不是反疫苗，而是認為既然年輕人不是特別容易重症，不該強迫他們打疫苗。「如果我50或60歲時還新冠病毒，那我會接種。」

另一方面，疫苗施打率最高的國家之一以色列17日單日染疫人數逾8700人，創1月以來最多，為了抑制疫情蔓延，當局祭出的新防疫限制措施18日生效。要求民眾出示接種疫苗證明或檢驗陰性證明，才能進入餐廳和酒吧、文化與運動場所、飯店與健身中心等公共場所。

猶太會堂、清真寺或教堂內若有50名以上信徒參加活動，也必須出示以上證明。除此之外，商店、購物中心和工業園區以每7平方公尺1人為上限。