接種進度慢難擋Delta 日韓紐澳印尼防疫轉嚴

澳洲雪梨實施嚴格防疫封鎖，原本熱鬧的市中心18日非常冷清。（路透）

亞太地區各國因新冠疫苗 接種進度緩慢，難以阻擋Delta變異株蔓延，從日本 、南韓到紐澳，各國政府近來幾乎一致加強防疫和旅行限制。

華爾街日報報導，紐西蘭社區內出現今年2月以來首個確診病例，紐西蘭鎖國三天、奧克蘭封城七天。當局對密切接觸者進行檢測後，已經有最少9人確診，但專家估計實際受感染人數可能多達120人左右。

日本也將把東京和國內其他城市的防疫緊急狀態，從8月底延長至9月12日。日本近來每天新增病例都超過兩萬例，18日新增近2萬4000例再創新高，防疫緊急狀態對壓制疫情 似乎無效，日本政府正在考慮是否採取更嚴格防疫限制。

澳洲兩個最大城市雪梨和墨爾本目前都處於封鎖狀態，政府在16日進一步將封鎖範圍擴大到整個新南威爾斯省。在墨爾本，遊樂場被關閉，從晚上9點開始實行宵禁。

疫苗還是有效，日本目前的新冠死亡病例數約為五月峰值水平的四分之一，該國65歲以上人口基本完成了疫苗接種。南韓的新冠死亡病例數也低於先前峰值。

但高傳染性的Delta變異株已引發前所未有的疫情。南韓政府表示，當前禁止在下午6點後進行兩人以上聚會的限制，未能遏制病毒感染。這意味著這些原定8月22日結束的防疫限制可能延長或收緊。與日本一樣，南韓也在應對新冠疫情暴發以來最大一波感染潮。

亞洲地區疫苗接種進度普遍落後於美國和西歐。在南韓和澳洲，只有大約20%的人口完成疫苗接種。日本完成疫苗接種的比率約四成，美國則是五成。

與此同時，不少亞洲國家民眾對防疫進展失去耐心，加劇了政治緊張局勢。經濟困難加上不滿疫苗接種速度，導致泰國發生抗議，馬來西亞總理慕尤丁也於16日辭職。這兩個國家近來每日新增病例超過2萬例，是疫情爆發以來最高。

印尼是東南亞疫情最嚴重的國家，但近來新增感染人數已開始下降，儘管每日新增病例仍超過1萬5000例，死亡病例1000多例。印尼政府已對爪哇島和鄰近峇里島上餐館用餐和禮拜場所集會規模設限。

另據中央廣播電台報導，國際人道救援組織紅十字會與紅新月會國際聯合會18日表示，東南亞國家需要更多的幫助，以取得新冠疫苗，因這個地區正奮力對抗Delta變異病毒株所引發的創紀錄感染及死亡病例。

東南亞地區去年逃過了最嚴重的疫情，但近幾週的死亡人數為全球最高，不斷增加的感染人數讓脆弱的醫療照護系統瀕臨崩潰，也凸顯出疫苗接種速度過於緩慢的問題。