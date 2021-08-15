富國追打第3劑 專家急制止：全球恐死更多人

疫苗專家警告，由於仍有許多國家無法取得疫苗，富國施打第三劑只會讓全球疫情惡化。（路透）

隨著Delta變種病毒來勢洶洶，許多國家已陸續開打第三劑新冠疫苗 ，對此，疫苗專家警告，由於仍有許多國家無法取得疫苗，富國施打第三劑只會讓全球疫情惡化。

英國衛報報導，牛津疫苗小組專家波拉德（Andrew Pollard）及全球疫苗免疫聯盟執行長伯克利（Seth Berkley）聲明表示，「這對決策者來說是關鍵時刻，只要有一個富裕國家大規模施打加強劑，等同是向全世界傳達一個訊息，即『加強劑是必要』。」

聲明指出，此舉將會把疫苗從分配體系中抽走，「更多人會死亡，因為他們根本沒有接種一劑疫苗的機會，如果數百萬人在缺少強力科學實證的情況下施打加強劑，歷史將會記住這些政治領導人，拒絕在重大危機之際履行人道責任的時刻。」

目前德國、法國和以色列都在計畫或已經開始對老年人施打加強劑。世衛組織（WHO ）日前表示，各國應在9月底前停止施打加強劑，以有助於緩解富國與窮國間的疫苗嚴重分配不均問題。美國 稱不會聽從WHO呼籲，稱這是「錯誤的選擇」，美國食品藥品監督管理局（FDA）已同意讓免疫力低下族群接種追第三劑，接下只要等美國疾病管制與預防中心（CDC）通過即可施行。