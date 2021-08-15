加拿大將強制接種 否則不准搭大眾運輸

加拿大政府宣布，要求已接種新冠疫苗者才能搭乘商業航班、省際列車等交通工具。（路透）

面對新冠Delta變種病毒株在全球影響持續擴大，愈來愈多國家頒布強制接種令，加拿大 政府13日也宣布，所有商業航班、省際列車等交通工具，最遲將在10月底前要求已接種新冠疫苗 者才能搭乘，並將最快在9月底強制所有聯邦公務員接種疫苗。

加拿大運輸部長阿爾加布拉表示，航空、鐵路和海上交通工具的職員，以及乘搭商用飛機、跨省火車、及海上運輸工具的旅客，必須接種疫苗。加拿大兩大航空企業加拿大航空、西捷航空均發出聲明，對強制疫苗接種表示歡迎。

此外，加拿大跨政府事務部長勒布朗發表聲明，除了個別健康醫療理由外，逾30萬的所有聯邦政府人員必須於10月前接種疫苗，否則有可能被解僱。他也呼籲國企、銀行、廣播及通訊業的僱主都要求員工接種。加拿大公共服務聯盟（PSAC）、公共服務專業協會（PIPSC）贊同措施，不過最大反對黨「保守黨」的黨魁奧圖爾，則認為強制接種做法「過火」。

加拿大政府表示，去年12月中旬啟動新冠疫苗接種工作 以來，確診病例中僅有不到1%是已完全接種疫苗者。目前加拿大12歲以上人群中，已有逾82%至少接種一劑疫苗，逾71%接種完畢。

澳洲新南威爾斯省單日新增確診數屢飆升，13日新增466例染疫個案，14日再創新高。省長貝雷吉克利安表示，警察將對違反居家令或是對接觸史追蹤人員說謊的民眾，祭出最高5000澳元（約3676美元）罰款。此外，針對未取得官方許可就進入省內部分區域的民眾，政府也祭出新的3000澳元（約新台幣2206美元）罰款。僅有因從事官方授權工作、房產檢驗或第二寓所緊急修繕等特定原因，才能得到離開居住地政府區域的官方許可。

雪梨原訂在28日結束為期9周封城措施，隨著當地疫情升溫，如期解封的可能性愈來愈低。

伊朗政府宣布，16日起全國封鎖6天。圖為德黑蘭商店因防疫封鎖而關閉。（路透）

另據美聯社報導，伊朗14日新增超過2萬9000例確診、466例死亡，當局宣布16日至21日實施全國封鎖，屆時所有的市場、辦公室、電影院及餐廳等場所都將關閉。此外，15日至20日也將禁止國內各城市間的旅行。