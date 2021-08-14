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富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

單日確診破2萬 日相下令設氧氣站

編譯中心／綜合13日電
日本新增感染病例13日首度超過2萬例再創新高，圖為東京淺草寺的遊客。(美聯社)
日本新增感染病例13日首度超過2萬例再創新高，圖為東京淺草寺的遊客。(美聯社)

全球新冠疫情捲土重來，日本單日首破2萬例確診；雪梨單日確診再創新高，澳洲國防部將增援防疫。「新英格蘭醫學期刊」12日刊登一篇新研究，指出AZ疫苗可能導致「罕見但極嚴重」的血栓併發症，多影響年輕且健康的族群，85%案例不到60歲。

日本疫情狂飆，日本經濟新聞報導，首相菅義偉13日與厚生勞動大臣田村憲久等相關閣員討論防疫對策，因急速增加的確診病例使醫療系統面臨極為嚴峻的狀況，菅義偉指示要確保在家療養病患的聯絡方式，與整備能夠提供氧氣的據點。

日本新增感染病例13日首度超過2萬例再創新高，圖為東京街頭7日的逛街人潮。(美聯...
日本新增感染病例13日首度超過2萬例再創新高，圖為東京街頭7日的逛街人潮。(美聯社)

對於治療COVID-19輕症與中等症狀的「抗體雞尾酒療法」，菅義偉說，他也指示在近期內要整備好可以集中實施「抗體雞尾酒療法」的據點。在接種疫苗方面，菅義偉說，目標是在10月上旬，要讓8成國民都完成接種2劑疫苗。

雪梨部署更多軍人巡查封城

澳洲第一大城雪梨單日新增染疫人數13日再創新高，當局警告，確診病例恐持續激增，因此下周開始將在雪梨部署更多軍方人員進行巡查，協助確保居民遵守封城規定。

最先發現於印度的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株席捲雪梨，新南威爾斯省省長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）在省首府雪梨告訴記者，「不幸地，這波（確診病例）趨勢至少會持續至接下來的幾天」。

國防部一名發言人告訴路透，「國防部準備部署額外的200名人力，從下周一開始協助新南威爾斯省警方」。目前已有500名非武裝軍方人員在雪梨協助警方，包含監督民眾在飯店和機場是否謹遵防疫規定。

儘管雪梨已封城將近7周，澳洲第二大城墨爾本也將延續封城措施，而首都坎培拉（Canberra）則在12日實施超過一年以來的首次嚴格居家令。

以色列加強針年齡降至50歲以上

此外，為阻止Delta病毒感染病例激增，以色列13日再將新冠疫苗加強針計畫擴及50歲以上群體，以及第一線醫護人員。

以國衛生部發出聲明指出，符合條件者將是「50歲以上的人、醫護人員、有嚴重新冠病毒危險因素者、囚犯和監獄管理員」。

以色列上月成為全球首個向60歲以上族群施打加強針的國家，期盼這樣做能遏制重症病例增加。

根據媒體報導，統治緬甸近20年的前獨裁者丹瑞（Than Shwe）確診COVID-19，在首都奈比多（Naypyitaw ）住院，目前狀況穩定。

巴西COVID-19疫情減緩，專家歸因於大規模接種疫苗，但巴西演藝界老一輩男神梅拉（Tarcísio Meira）在接種疫苗後仍於本月12日染疫病逝，施打疫苗是否有效也引發廣泛討論。

以色列再將加強針接種年紀降至50歲以上，圖為13日一名以國婦女在接種加強針時豎起...
以色列再將加強針接種年紀降至50歲以上，圖為13日一名以國婦女在接種加強針時豎起大拇指比讚。（路透）

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