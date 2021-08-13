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美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

日疫情慘…確診數首增逾2萬例 首相急籲民眾暑假勿出遊

編譯陳韋廷／報導
日本新增感染病例13日首度超過兩萬例再創新高，圖為東京街頭7日的逛街人潮。美聯社
日本新增感染病例13日首度超過兩萬例再創新高，圖為東京街頭7日的逛街人潮。美聯社

日本新增感染病例13日首度超過兩萬例，創疫情爆發以來最高紀錄，東京確診與重症病例同日也再創新高。日相菅義偉緊急呼籲民眾避免在暑假期間出遊，並稱東京醫療體系正處於極端嚴峻的局面。

東京13日新增5773例確診，再寫單日新高紀錄。東京此前最高紀錄為5日的5042例。

中央社／東京13日綜合外電報導

日本COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情急速升溫，截至日本時間下午6時許，全境新增確診病例首度突破2萬例，達2萬293例，且東京都、埼玉縣、神奈川縣等多地都創新高。

根據日本放送協會（NHK）統計，今天新增確診2萬293例，以及死亡25例；重症患者比昨天多74例，達1478例。

其中東京都今天新增確診5773例，重症病患增加9例達227例，都創下新高紀錄。

首都圈3縣的神奈川縣增加2281例、埼玉縣1696例、千葉縣1291例，也都創新高；還有岩手縣、茨城縣、京都府、愛知縣等，總計全國17地確診病例數都創新高紀錄。

加上鑽石公主號等確診病例，日本累計確診達111萬552例；死亡病例累計達1萬5397例。

東京 日本 疫情

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