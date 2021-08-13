日確診再攀新高 專家：如災害失控

東京第四次緊急事態宣言實施滿一個月，但不見成效。專家說，疫情已如同災害無法控制。圖為東京淺草寺的遊客。(路透)

日本12日新增1萬8889例新冠病毒確診，再創單日新高，包括埼玉縣等多達20個府縣單日確診也創新高；東京 自7月12日起實施第四次緊急事態宣言，今天實施滿1個月，但不見成效，專家指出，疫情 以前所未有的速度擴大，已如同災害無法控制。

東京都12日新增4989例確診，是疫情爆發以來第二高。埼玉縣則新增1528例、大阪府為1654例、沖繩縣為732例，及福岡縣新增1040例，其中福岡縣單日確診首度破千。

日本NHK報導，東京都在實施緊急事態宣言一個月以來，雖強化防疫措施，但確診病例數仍節節高升，住院患者與重症患者都不斷創新高，緊急事態宣言不見成效。

東京都今天召開疫情監控會議，會中專家指出，東京都的疫情正以前所未有的速度擴大，新增確診病例急速增加，已是無法控制的狀況；如今東京疫情肆虐，是災害等級的非常狀態，民眾有必要與發生災害時一樣，採取保護自己的防疫措施。

俄國、芬蘭確診也創新高

俄羅斯今天通報單日病故人數創爆發疫情以來最高；芬蘭新增染疫人數也創新高，當局將收緊公眾集會的限制。

俄羅斯政府統計數據顯示，過去24小時新增808起死亡病例，這是俄羅斯單日死亡病例首度突破800人，另外再添2萬1932人染疫。

在外界指控俄國當局淡化疫情嚴重性之際，俄國共計16萬8049人病歿，是歐洲最多的官方統計病亡人數。

儘管芬蘭是歐洲染疫率最低的國家之一，但近幾周有疫情拉警報的現象，昨天新增1024人染疫，創下紀錄。

根據芬蘭衛生與福利研究所，人口550萬的芬蘭目前累計11萬5000人確診，995人病歿，新增確診中有9成是Delta變異株。

芬蘭疫苗 接種進度落後歐盟許多國家，只有40%人口完整接種疫苗，部分原因為當局決定將接種間隔拉長到3個月，將盡可能讓許多人打到一劑疫苗列為優先事項。