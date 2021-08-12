北韓拒疫苗外援 金正恩被指愛面子 怕自捧優越體制破功

北韓對於公開接受國外援助會感到深受屈辱，圖為北韓領導人金正恩。(路透資料照片)

南韓朝鮮日報披露，美國的經濟制裁加上疫情及豪雨洪災，讓北韓 面臨最慘的經濟狀況，甚至連首都平壤 的市民，都連續3個月拿不到糧食配給，還傳出金正恩上個月親自剪綵的肥料工廠，也根本無法運作；然而，北韓雖面臨前有未有的危機，仍拒絕外界提出的疫苗 援助。

英國BBC國際媒體觀察部記者賈卡爾在美國知名新聞雜誌《外交政策》刊文，分析北韓在面對新冠疫情時的戰略與政策。他首先指出，北韓最高領導人金正恩近一年三番兩次在公開場合上坦承過失，並告誡人民要為「有史以來最糟糕的情況」做打算，甚至在台上掉淚，這顯示北韓恐怕真的面臨最嚴重的危機。

賈卡爾表示，「北韓其實一直以來都不會輕易向外界坦承國內面臨的難題，然而平壤當局最近卻如此頻繁承認問題，著時令人深感驚訝。金正恩正在應對自他掌權以來最嚴峻的挑戰，他的嚴厲措詞表明問題嚴重性。如果北韓不斷對外承認國家正處於困境，那就代表狀況真的很糟糕。」

報導指出，其實包括南韓、中國、俄羅斯，甚至美國拜登政府都表示願向平壤當局提供新冠疫苗或人道援助，然而北韓在內政上追求「自力更生」，對於外援三番兩次避而不談。對此，賈卡爾十分費解北韓的疫苗政策。他分析，「北韓之所以不願接受國外的疫苗援助，是因為不想讓居民們懷抱著能重回疫情以前正常生活的希望。」

賈卡爾解釋，「北韓深知在短期以內不可能取得足以阻斷感染源分量的新冠疫苗，為了不想讓國內民眾重拾回到疫情前正常生活的希望、向政府要求各種解禁措施，才施以下策。」

特別是北韓最愛強調其體制的優越性，若讓國內民眾得知政府接受國外援助疫苗，那長期以來炫耀的體制優越性恐怕產生裂痕。前北韓駐英公使、現南韓國會議員太永浩去年接受《NK News》專訪時表示，北韓對於公開接受國外援助會感到深受屈辱。

此外，南北韓關係原本一度於7月27日迎來改善機會，平壤當局向首爾釋出善意，重新恢復斷絕13個月的聯絡頻道與通話。賈卡爾分析，這恐怕與北韓想在開城工業區與南韓共同生產新冠疫苗的算計有關，一旦計畫達成，則北韓可向國內民眾進行大內宣，將取得新冠疫苗歸功為在金正恩領導下所成就的醫療奇蹟。

另據韓國國際廣播電台（KBS）報導，北韓決定放寬新冠疫情下對外國人的管制措施。根據俄羅斯駐平壤大使館11日在官網公開北韓外務省的通知內容，北韓在平壤市區新增22處外國人可前往的場所，包括平壤凱旋門、主體思想塔、郵票博物館、平壤地鐵、萬壽台藝術劇場等。

北韓此前已允許外國人前往299處文化、體育、娛樂場所及零售商店。由於北韓在疫情期間封鎖邊境並徹底管制人流移動，如今做出鬆綁外國人管制的決定，背後原因引發關注。