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「覺得效果弱了」他相隔3個月 美日連打4劑疫苗

編譯中心 / 綜合報導
日本8旬老翁重複接種4劑輝瑞疫苗。(路透)
日本8旬老翁重複接種4劑輝瑞疫苗。(路透)

日本兵庫縣西宮市政府昨（11日）表示，有一名80歲的老翁在美國已經施打過2劑輝瑞疫苗，回到日本後又接種2劑，目前沒有出現健康問題。至於為何要這麼做，這名老翁表示「因為在美國接種已經過了很長的時間，我覺得效果減弱了」。

根據《神戶新聞》報導指出，這名男子在3月10日、3月31日於美國施打過2劑輝瑞疫苗，回到日本後，又在6月26日、7月17日打了2劑同樣的疫苗，直到8月5日時，他才連繫西宮市政府，坦白自己在兩地都接種了疫苗。針對為何想要施打4劑疫苗？他透露是因為在美國接種後，距離現在已經過了長時間，感覺效果減弱了。據了解，這名老翁之前沒有跟醫護人員坦白他打過疫苗，會聯繫西宮市，也是因為他的家人認為他應該誠實說明。

日本先前就有接種過4劑疫苗的案例，在7月13日大阪府岬町就曾指出，當地的一名80歲老翁分別預約了2間醫療機構，重複接種了共4劑輝瑞疫苗，後續沒有出現副作用。會重複接種是因為他施打完疫苗後，又向當地的服務人員表示「接種券遺失」，於是服務窗口再次補發。由於該老翁認知功能下降，疑似不知道自己已經接種過2劑疫苗，才會發生這起事件。

疫苗 美國 日本

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