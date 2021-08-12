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德拚接種率 10月取消免費檢測 進室內公共場驗疫苗卡

編譯中心╱綜合11日電
德國政府為了鼓勵民眾接種疫苗，將取消免費核酸檢測服務。圖為民眾在柏林一處疫苗接種中心排隊等候打疫苗。(路透)
德國政府為了鼓勵民眾接種疫苗，將取消免費核酸檢測服務。圖為民眾在柏林一處疫苗接種中心排隊等候打疫苗。(路透)

德國政府為了鼓勵民眾接種疫苗，決定從10月11日起取消對可以接種但因為某些原因不接種新冠疫苗者，取消免費核酸檢測

據俄羅斯衛星通訊社報導，德國總理梅克爾在與地方領導人的會議通過此決定。政府指出，免費檢測對遏阻德國第三波疫情做出重要貢獻，由於所有公民屆時可能已經接種了疫苗，國家將自2021年10月11日停止承擔檢測費用。此一決定的目的是鼓勵民眾接種疫苗。

綜合媒體報導，德國政府10日宣布防疫新政，本月23日起只有持「健康通行證」的民眾可進入大部分室內場所，包括在食肆內堂食、參加宗教活動和進行室內運動；免費新冠檢測服務亦將自10月中旬起取消。分析認為，此舉旨在進一步提高疫苗接種率，防第四波疫情來襲。近日，法國、義大利等歐洲國家皆要求民眾進入公眾場所出示疫苗通行證，有民眾坦言，若措施有助擺脫疫情，犧牲些許個人自由是值得的。

德國現有約55%人口完全接種疫苗，然而近幾周接種速度陷入瓶頸，梅克爾希望「疫苗接種率再次顯著提高」，目標是將這一數字提升至「遠超過70%，達到80%」。輿論普遍相信，當局要求民眾使用「健康通行證」並取消免費檢測，旨在讓拒絕接種疫苗人士發覺日常生活處處受限，遂為求便利選擇打針。

另根據衞生部數據，自3月免費提供快速檢測起，德國政府為此支出的公帑達37億歐元（約43.4億美元）。多州政府和議員支持取消這一「成本巨大」的項目。德媒預計，10月中旬後若要檢測，每人每次支付費用約在30至50歐元（約35.2美元至58.7美元）之間。

法國7月21日起率先在文娛場所試行「健康通行證」，適用範圍於本月9日擴大至餐廳、長途火車和醫院等場所。截至本月11日，約66%的法國人已接種至少一劑新冠疫苗，相較之下一個月前這一比例只有53%。義大利本月6日起也將「綠色通行證」強制用於一系列室內場所，不少民眾對「自由」換「安全」表示理解。

疫苗 檢測 德國

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