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Delta病毒打破幻想 牛津疫苗學家：群體免疫已經不可能

編譯張君堯／綜合11日電
英國專家表示，Delta病毒株仍會感染已接種疫苗的人。（歐新社）
英國專家表示，Delta病毒株仍會感染已接種疫苗的人。（歐新社）

專門研究疫苗英國「牛津疫苗小組」負責人表示，目前的Delta病毒株「不可能」實現群體免疫。

「衛報」報導，「牛津疫苗小組」負責人波拉德教授10日向國會議員提供證據時表示，疫苗並沒有阻止新冠肺炎傳播的這一事實意味著先前「達到人群整體免疫力的門檻是神話般的想像」。

波拉德教授指出「這種病毒的問題在於它不像麻疹，如果95%的人接種麻疹疫苗，病毒就不會在人群中傳播，但是Delta病毒株仍會感染已接種疫苗的人，這確實意味著在任意時刻、仍未接種疫苗的人都有可能感染病毒，我們沒有任何東西可以完全阻止這種傳播」。

儘管現有疫苗在預防嚴重的新冠病毒引發的疾病或死亡方面非常有效，但它們並不能防止完全接種疫苗的人感染新冠病毒。群體免疫的概念依賴於絕大多數人口獲得免疫力，無論是通過接種疫苗還是受到感染。

倫敦帝國理工學院最近進行的研究數據表明，與未接種疫苗的人相比，18至64歲且完全接種疫苗的人被感染的風險降低約49%。調查結果還表明，完全接種疫苗的人在與新冠感染者接觸後檢測呈陽性的可能性要低三倍，代表疫苗仍有其效用。

目前英國衛生大臣賈維德10日表示，計畫從下個月開始向英國最脆弱的群體提供新冠加強疫苗注射，但同時身兼「疫苗接種和免疫聯合委員會」（JCVI）主席的波拉德教授質疑是否有此需求；波拉德認為，任何加強針決策都應跟隨科學指引，只有住院率和死亡率明顯上升，且留醫或死亡患者多為已接種人士，才需要展開加強針接種，並強調，「現在此類情況尚未出現，我們並未看到突破性感染出現重症問題，沒有任何理由恐慌。」

波拉德主張英國應把用於加強針的疫苗，分享給其他缺乏疫苗的國家。他表示「即使疫苗引起的抗體水平下降，人們的免疫系統可能會記住接種疫苗幾十年，並在接觸病毒時提供一定程度的保護」，「這些為加強針或兒童接種計畫準備的疫苗，更應該提供給有可能在未來6個月死於新冠病毒的人，而非用在接種率已經非常高、接種計畫出現變故可能性極低的國家。」

疫苗 英國 免疫力

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