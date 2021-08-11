紐西蘭逐步開放 明年允許低風險國家「免隔離入境」

紐西蘭總理傑阿爾登12日表示，該國計劃從明年初開始允許來自低風險國家、且已經接種疫苗的旅客「免隔離入境」，作為分階段重新開放去年因疫情而關閉邊境的措施。(路透)

紐西蘭總理傑阿爾登（Jacinda Ardern）12日表示，該國計劃從明年初開始允許來自低風險國家、且已經接種疫苗 的旅客「免隔離入境」，作為分階段重新開放去年因疫情 而關閉邊境 的措施。

「路透」報導，阿爾登表示「從2022年第一季度開始，政府將採用基於個人風險的新模式進行免隔離旅行，這將建立進入紐西蘭的低、中和高風險通道」，該決定包括來自低風險國家且已接種疫苗的旅客可以免隔離旅行，而來自中高風險國家的旅客則必須採取自我隔離或隔離14天等一系列隔離措施。

阿爾登在演講中提到「我們目前還無法完全重新開放，當我們移動時，我們會謹慎和深思熟慮，因為我們希望帶著信心和盡可能多的確定性改變」，並表示紐西蘭今年將啟動一個「自我隔離項目」，並將在邊境建立新的檢測和疫苗檢查系統。

此外，紐西蘭還將加快疫苗接種的速度，所有符合條件的年齡都可以在9月1日之前預訂疫苗，疫苗接種間隔也將改為6週，以確保更多紐西蘭人至少部分接種疫苗。

阿爾登從疫情開始至今，憑藉嚴格的防疫策略遏制新冠病毒的傳播、並贏得全球讚譽。紐西蘭目前僅出現2500例確診和26例死亡。