抗疫不力…澳洲總理支持率降至47%跌谷底

最新民調顯示，澳洲總理莫里森支持率下降到47%，跌至18個月以來最低點。（歐新社）

澳洲 新聞民意調查公司9日公布最新民調，顯示澳洲總理莫里森支持率下降到47%，跌至18個月以來最低點，反映民眾對當局反覆封城和緩慢疫苗 施打速度的不滿，為執政聯盟明年大選選情敲響警鐘。

截至9日，澳洲僅有不到23%人口完成接種，Delta變種病毒引發的新一波疫情仍在持續。澳洲9日新增298宗本土病例，疫情震央雪梨所在的新南威爾斯省佔283宗。雪梨、墨爾本等大城市仍在實施封城措施，而昆士蘭省東南部地區8日脫離嚴格的居家防疫令。最新民調顯示，與去年的最高紀錄相比，澳洲民眾對莫里森抗疫政策的支持率幾乎腰斬，跌至48%。

抗疫不力不僅打擊莫里森個人支持率，也令其領導的執政聯盟陷入危機。在執政聯盟與中左翼澳洲工黨之間，53%受訪者選擇了後者。

莫里森本計畫在10月前為所有成年國民提供至少一劑疫苗，但由於輝瑞疫苗供應不足、AZ疫苗捲入血栓風波，接種速度遠遜預期，只好把實現目標期限推遲到年底。為加快接種，澳洲政府9日批准使用莫德納疫苗。

日本 連7天新增確診逾萬例

日本9日新增確診1萬2073例，創周一新高，是周一首度單日破萬例，也是日本連續7天單日確診逾萬例。另外新增12人因染疫死亡。日本共同社報導，重症者比8日多52人，為1190人。

東京都9日新增2884例確診，創周一新高；臨縣神奈川縣新增2166例，則是創下當地最高紀錄。此外，東京帕運即將在8月24日開幕，西非國家迦納代表團8日晚間抵達日本，準備進行賽前集訓，但在成田機場檢疫時驗出1人確診。

南韓莫德納供貨再延 推遲打第2劑

韓聯社報導，南韓16日起將把兩劑新冠疫苗施打間隔延長至六周，因該國採購的莫德納疫苗再次推遲交貨，原定本月到貨850萬劑疫苗有一半以上將延期交付。南韓新冠疫苗預防接種推進團9日說，政府打算向莫德納就推遲交貨一事提出抗議。

截至8日午夜，南韓5200萬人約45%至少接種一劑疫苗，但只有15%人口已完整接種疫苗。

對抗疫情的戰爭開始出現變化，使得握有對抗病毒利器的富國和苦尋不著疫苗的窮國之間，歧異進一步擴大。美國有線電視新聞網（CNN）報導，隨著高傳染力Delta變異株引發的關切日增，美國和歐洲富有國家透過金錢獎勵和強制令來說服還沒打疫苗的民眾趕緊捲起袖子，同時動念要提供高風險人口追加第3劑疫苗。但歐美以外，全球各地有數億民眾連第一劑都沒著落，「群體免疫」的前景有如天方夜譚。

根據世界衛生組織（WHO）數據，高收入國家每100 人施打了近100劑疫苗，低收入國家每百人僅打了1.5劑，原因是疫苗缺貨。

大馬尼拉地區6日起實施為期兩周的類封城抗疫措施，晚上8時到凌晨4時禁止民眾外出活動。但措施上路隔天，傳出罹患精神疾病的男子疑因違反宵禁規定，遭社區警衛射殺。

東南亞國家汶萊9日通報新增42例確診，打破單日確診紀錄。睽違15個月後，上周末汶萊再度發現本土傳染病例。

斯里蘭卡單日確診個案在一個月內翻倍來到逾2500 例以及近100人身亡，加重醫院負擔。斯里蘭卡官員表示，隨著國內確診人數激增，為消化積累的染疫亡者遺體，已開始進行大規模火化儀式。

以色列試圖避免再次實施防疫封鎖，緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」說，全國各地8日設置快篩站，通過者可獲衛生部24小時有效健康通行證。以色列自8日上午起，未注射疫苗的民眾須出示24小時內COVID-19檢測呈陰性反應證明；而自本月20日起，12歲以下孩童也要有健康通行證。