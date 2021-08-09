窮國打不到 英國囤2.1億劑疫苗 又不放棄疫苗專利

研究指出，英國到今年底將囤積2.1億劑新冠肺炎疫苗，遠超過實際需求。(路透)

研究指出，英國 到今年底將囤積2.1億劑新冠肺炎疫苗 ，遠超過實際需求，由於英國拒絕放棄疫苗專利，政府正承擔越來越大的壓力要採取更多措施，以幫助窮國得到疫苗。

英國衛報報導，英國逾80%的成年人已接種疫苗，生命科學分析公司Airfinity數據顯示，英國目前已訂購約4.67億劑新冠疫苗，其中3.06億劑將在今年年底前交付。然而，英國目前只需要約9500萬劑疫苗即可滿足所有16歲以上人士的接種需求，並且足夠能在秋季為脆弱族群注射加強劑，剩餘的疫苗能夠為全球接種率最低的10個國家的約2.1億人提供接種。

世界衛生組織（WHO）上周呼籲富國暫停接種加強劑，並在9月底前先為全球各地10%人口接種，但英國仍堅持從下個月起施打第三針。據估計，只有全世界60%至70％人口接種疫苗後，才能達到「全球免疫」。

活動組織Global Justice Now負責人迪爾登 （Nick Dearden）表示，英國準備施打第三劑的同時，一些中低收入 國家正在爭取「殘茶剩飯」，這侮辱了每天死去的數千人。

迪爾登表示，英國拒絕放棄疫苗的知識產權，使問題變得更加複雜，並說，英國在為自己囤積有限疫苗的同時，讓全球南方國家繼續仰賴捐贈，這既「下流且不公正」。

根據牛津大學「用數據看世界」（Our World In Data）資料顯示，疫苗接種人數最少的10個國家為：剛果民主共和國（接種率0.005%）、海地（0.003%）、布吉納法索（0.01%）、萬那杜（0.03%） 、南蘇丹（0.04%）、葉門（0.04%）、查德（0.04%）、敘利亞（0.05%）、幾內亞比索（0.06%）和貝南（0.1%）。

前工黨影子檢察總長查克拉巴蒂 （Shami Chakrabarti）表示，英國和其他富國有責任挽救南半球人民的生命，但官員們卻「關閉了中低收入國家的所有渠道」。