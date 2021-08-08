我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國女排拿下首面奧運金牌 美39金穩坐第一

東奧／美國女籃7連霸奪金 15分差大勝日本隊

義大利、法國多城都爆抗議 反對「防疫通行證」

編譯中心／綜合7日電
反對綠色通行證，義大利民眾7日在多個城市上街抗議。（歐新社）
反對綠色通行證，義大利民眾7日在多個城市上街抗議。（歐新社）

 歐洲各國新冠疫情因Delta變種病毒而升溫，義大利祭出新防疫措施，民眾必須持有綠色通行證才能參加室內活動等，數千名不滿政策的民眾今天在多個城市上街抗議。法國也祭出類似的「健康通行證」防疫政策，將在9日生效，數千名抗議者連續第4周走上法國各地街頭反對政策。

中央社引述法新社報導，羅馬市中心人民廣場集結超過1000人，高呼「拒絕綠色通行證！」和「自由！」等口號。

安莎通訊社報導，有數千人在米蘭上街遊行，部分抗議民眾佩戴「大衛之星」徽章，搭配「未接種疫苗」字樣。約100名「反疫苗接種」運動（No Vax）成員聚集在那不勒斯，反對尤其是孩童施打疫苗，高喊「別碰小孩！」和「可恥！可恥！」等。

義大利規定於8月6日起進入電影院、博物館、室內運動場館或餐廳內用等，必須持有綠色通行證。學校和大學教職員以及大學生必須持有綠色通行證，同時從9月1日起搭乘國內航班和長途列車也必須持有此證。

綠色通行證證明持有者必須已接種至少一劑新冠疫苗，或過去6個月內染疫康復，抑或先前48小時病毒檢測陰性。路透報導，義大利今天新增6902人確診、22例死亡。

法國數千名抗議者連續第4周走上法國各地街頭反對發行健康通行證。（歐新社）
法國數千名抗議者連續第4周走上法國各地街頭反對發行健康通行證。（歐新社）

在法國，抗議者7日下午在巴黎示威，警方全身鎮暴裝備嚴陣以待。巴黎預計還會再舉辦3場集會，另外還有數10場街頭抗議活動會在其他城市舉行。

法國將針對已完全接種疫苗、篩檢結果陰性及康復者發行健康通行證。新規定將在9日後生效，之後進入咖啡廳及餐廳，搭乘特定大眾運輸工具及在特定情況下進入醫院都需要健康通行證。此外，電影院及音樂廳等娛樂場所也適用此規定。

根據報導，民意調查顯示，大部分法國人支持健康通行證，但反對者認為這項規定侵犯了公民自由，並且隱含強制接種疫苗的要求。法國總統馬克宏宣布將發行健康通行證以來，至少有700萬人打了第1劑疫苗。法國目前已有3600萬人接種了疫苗，約占總人口54％。

疫苗 電影院 義大利

上一則

緬甸駐聯合國大使險遭暗殺 2緬人遭美國起訴

下一則

曼谷千人怒政府抗疫不力上街示威 泰警射催淚彈、水砲

延伸閱讀

加州近期新增的確診者 19% 已打過疫苗

加州近期新增的確診者 19% 已打過疫苗
要不要打第三針疫苗？ 南加醫師：等CDC的指引

要不要打第三針疫苗？ 南加醫師：等CDC的指引
反對政府強推疫苗護照 法國民眾連四個周末上街抗議

反對政府強推疫苗護照 法國民眾連四個周末上街抗議
英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

熱門新聞

英格蘭公共衛生署科學家表示，從早期跡象看來，已接種疫苗者可能仍然會輕易傳播Delta病毒。圖為6日英國倫敦街頭，民眾等待公車。(美聯社)

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

2021-08-07 10:53
東京當地周三上午約5時33分，發生規模6地震。(擷自美國地質調查局網站)

東京清晨發生規模6地震 奧運採訪記者：搖了20秒

2021-08-03 18:00
土耳其一名徒步登山客與家人的爬山時，無意中拍攝下他71歲的岳母在家人面前從高達230英尺高（約70公尺）的懸崖上墜落身亡的那一刻。（取材自推特）

全家出遊開心錄影 下一秒竟錄下岳母「死亡墜崖瞬間」

2021-08-05 02:19
英國政府「緊急情況科學顧問小組」（Sage）發表報告指出，「幾乎可以確定」會出現一種使目前所有新冠疫苗失效的新冠病毒變異株。路透

英官方報告：使所有疫苗失效的變異株 幾可確定會出現

2021-08-02 07:53
哈利(左)準備為梅根(右)舉辦40歲的生日派對。路透資料照片

梅根40歲生日辦豪宅「低調」派對 向歐普拉借將籌辦

2021-08-01 07:57
印度少女與年輕女性慘遭家人殘忍攻擊的事件近來躍上頭條新聞，北方邦一名17歲少女妮哈據稱被祖父與叔伯用棍棒毒打致死，事件起因竟然就只是他們不喜歡她穿牛仔褲。取材自LADbible.com

印度少女慘被親戚活活打死 「牛仔褲」竟成悲劇關鍵

2021-07-31 05:20

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一

1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一
范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳

范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳
探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事
英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播
吳亦凡涉性侵毀了？ 回加拿大最慘恐遭「化學去勢」

吳亦凡涉性侵毀了？ 回加拿大最慘恐遭「化學去勢」