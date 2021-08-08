義大利、法國多城都爆抗議 反對「防疫通行證」

反對綠色通行證，義大利民眾7日在多個城市上街抗議。（歐新社）

歐洲各國新冠疫情因Delta變種病毒而升溫，義大利 祭出新防疫措施，民眾必須持有綠色通行證才能參加室內活動等，數千名不滿政策的民眾今天在多個城市上街抗議。法國也祭出類似的「健康通行證」防疫政策，將在9日生效，數千名抗議者連續第4周走上法國各地街頭反對政策。

中央社引述法新社報導，羅馬市中心人民廣場集結超過1000人，高呼「拒絕綠色通行證！」和「自由！」等口號。

安莎通訊社報導，有數千人在米蘭上街遊行，部分抗議民眾佩戴「大衛之星」徽章，搭配「未接種疫苗 」字樣。約100名「反疫苗接種」運動（No Vax）成員聚集在那不勒斯，反對尤其是孩童施打疫苗，高喊「別碰小孩！」和「可恥！可恥！」等。

義大利規定於8月6日起進入電影院 、博物館、室內運動場館或餐廳內用等，必須持有綠色通行證。學校和大學教職員以及大學生必須持有綠色通行證，同時從9月1日起搭乘國內航班和長途列車也必須持有此證。

綠色通行證證明持有者必須已接種至少一劑新冠疫苗，或過去6個月內染疫康復，抑或先前48小時病毒檢測陰性。路透報導，義大利今天新增6902人確診、22例死亡。

法國數千名抗議者連續第4周走上法國各地街頭反對發行健康通行證。（歐新社）

在法國，抗議者7日下午在巴黎示威，警方全身鎮暴裝備嚴陣以待。巴黎預計還會再舉辦3場集會，另外還有數10場街頭抗議活動會在其他城市舉行。

法國將針對已完全接種疫苗、篩檢結果陰性及康復者發行健康通行證。新規定將在9日後生效，之後進入咖啡廳及餐廳，搭乘特定大眾運輸工具及在特定情況下進入醫院都需要健康通行證。此外，電影院及音樂廳等娛樂場所也適用此規定。

根據報導，民意調查顯示，大部分法國人支持健康通行證，但反對者認為這項規定侵犯了公民自由，並且隱含強制接種疫苗的要求。法國總統馬克宏宣布將發行健康通行證以來，至少有700萬人打了第1劑疫苗。法國目前已有3600萬人接種了疫苗，約占總人口54％。