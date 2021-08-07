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Delta肆虐 日泰確診創高 菲首都再封 義無健康護照難行

編譯中心╱綜合6日電
義大利推出「健康護照」，民眾出入公共場所、搭乘公共運輸工具都須出示健康證明。圖為民眾6日進入羅馬競技場前，排隊等候掃描「健康護照」。（Getty Images）
義大利推出「健康護照」，民眾出入公共場所、搭乘公共運輸工具都須出示健康證明。圖為民眾6日進入羅馬競技場前，排隊等候掃描「健康護照」。（Getty Images）

Delta變異病毒株肆虐全球導致疫情加劇，在亞洲，日本、南韓、泰國多國等確診激增，馬尼拉重新封城，河內防疫限制延長，義大利則推「健康護照」，無證寸步難行。

日本疫情仍急速擴大，日本NHK統計，6日全境新增確診1萬5645例，連續3天創新高；累計確診病例破100萬，達100萬2805例。日本首相菅義偉6日表示，東京都鬧區的人潮並沒有比東奧開幕前增加，不認為疫情擴大跟東京奧運有關。面對疫情「爆發式擴大」趨勢持續，菅義偉對將緊急狀態宣言擴大至全國仍持謹慎態度，強調必須因地制宜，每個地區都應按各自情況，採取不同措施。

南韓單日確診數居高不下，5日再新增1704例，政府6日宣布，首都圈第4階段、非首都圈第3階段社交距離規範等現行防疫措施將再延長2周。

泰國確診病例連續3天超過2萬人，疫情最為嚴重的曼谷病床一位難求，據統計有近10萬確診者居家隔離，由醫護遠距監看狀況。泰國6日通報新增2萬1379個案例及191人死亡，雙雙創下疫情爆發以來新高，累積確診病例達到71萬4684 人，其中49萬5904人康復出院、21萬2926人治療中、5854人死亡。

菲律賓為遏止傳染力極強的Delta變異株，首都馬尼拉6日起重新封城。由於網路謠傳不接種疫苗者，將無法領取政府發放的救助金，馬尼拉多個接種站5日湧現恐慌人潮，數千人大排長龍要求施打疫苗。菲律賓衛生部6日宣布，菲國又驗出119例Delta變異株感染者，累計450人感染Delta變異株病毒。

越南人口超過800萬的首都河內則是出現多起群聚感染案例，防疫限制延長至22日。官方數據顯示，河內6日新增21例確診，自4月下旬以來，染疫案例已來到近1600例。

澳洲官員6日警告雪梨居民，確診病例將再攀升。為遏阻Delta變異株擴散，澳洲第一大城雪梨已封城數周，但通報新增279例，連2天創新高紀錄。

義大利政府5日拍板定案，強制醫護人員接種，教師有義務需取得COVID-19健康護照，回校時須出示相關證明，若連續5天無法出示可被停薪停職，之後還會要求所有大學生接種；而民眾搭乘公共運輸工具，包括國內航班、渡輪和長途火車等，也都須出示健康證明。

比利時媒體6日報導距離首都布魯塞爾不遠的札范登市（Zaventem）一家老人療養院過去2周爆發感染變異株事件，檢測確診的20人中有7人死亡。報導並未公布死者年齡等資訊。療養院表示不知傳播途徑，引發高度關注。

新加坡10日起將對完整接種疫苗者放寬防疫措施，包括允許餐廳內用最多5人一桌、大型活動最多500人參加。除了輝瑞、莫德納等當局已批用的疫苗，接種中國科興疫苗也適用。新加坡政府宣布，自7日深夜11時59分起，出發前21天都待在台灣的旅客抵達新加坡後須在機場接受PCR核酸檢測，若結果陰性就不需要隔離即可自由活動。

泰國疫情嚴峻，曼谷地區醫療體系超載，病床一位難求。圖為曼谷一間寺廟將大樓改造為社...
泰國疫情嚴峻，曼谷地區醫療體系超載，病床一位難求。圖為曼谷一間寺廟將大樓改造為社區隔離中心，隔離中的民眾6日在窗邊透氣。(中央社)

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