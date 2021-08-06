「東奧讓人鬆懈」 日疫情再飆 恐發布全國緊急狀態

日本疫情再擴大，但民眾出行依然不減，有可能遲早會發布全國性的緊急事態宣言。(路透)

日本疫情 急升溫。NHK報導，東京 今日單日確診人數破5000人，在短短一周，單日確診從突破3000門檻三級跳到5000人。東京都今日舉行的專家會議中，專家表示，「前所未有的爆發性感染正在擴展中」，表達了強烈危機感。日本防疫小組對策會並警告，日本關東地區目前的主要病毒株已經是Delta病毒株，遲早會發布全國性的緊急事態宣言。

報導指出，日本全境今天新增逾1萬5000例確診，再創疫情爆發以來單日新高紀錄；東京都也以新增5042例再寫單日新高紀錄，且重症患者一天內就暴增20人。

日本目前適用「防止蔓延等重點措施」的地區包括北海道、石川縣、兵庫縣、京都府及福岡縣共5道府縣；由於疫情快速升溫，日本政府今天決定再追加福島、茨城、櫪木、群馬、靜岡、愛知、滋賀及熊本8縣，8日起到31日止總計將有13道府縣實施重點措施。

適用比重點措施更嚴格的「緊急事態宣言」地區共有六都府縣，包括東京都及沖繩縣等，有專家建議，應將六都府縣的「緊急事態宣言」擴大到日本全境。

小組會會長尾身茂認為，東京舉辦奧運，讓民眾放鬆了防疫意識，甚至不少地方都會群聚看比賽轉播，這對疫情升溫，當然有影響。尾身茂也認為，等奧運過後，當然應該討論新冠肺炎緊急狀態擴大到日本全國的可能性。

由於東奧幾乎採取無觀眾模式進行，反而吸引了人潮到路邊觀賽，雖然可以看到工作人員高舉著牌子，提醒民眾配合防疫、請克制別在路邊圍觀，但效果似乎很有限。

路邊觀賽民眾說，「我們其實有四項不同賽事的門票，但當然都被取消了，所以我們試著找機會面對面看一些比賽」、「我們在戶外所以人潮不會太密集，我覺得染疫的風險很低幾乎等於零。」

日本共同社報導，從目前情況看來，日本民眾，特別是年輕人，都已經陷入防疫疲乏，再加上目前侵襲日本的，是傳染力極高的Delta變種。因此，這一波疫情的感染人群，都是20多歲與30多歲的年輕人。報導說，如何不讓年輕人在暑假期間外出，是遏止這一波疫情的重要關鍵。