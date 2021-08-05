我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮證實 美國考慮要求入境旅客須打完疫苗

奧運史上首面運動攀登金牌 西班牙奪男子組冠軍

打完2劑科興疫苗不夠 智利將追加一劑AZ加強防護

中央社智利首都聖地牙哥5日綜合外電報導
智利總統皮涅拉今天表示，政府將開始對施打過中國科興疫苗的人，追加接種AZ疫苗。 路透
智利總統皮涅拉今天表示，政府將開始對施打過中國科興疫苗的人，追加接種AZ疫苗。 路透

智利總統皮涅拉今天表示，政府將開始對施打過中國科興疫苗的人，追加接種AZ疫苗。此前已有研究顯示，頭兩劑科興疫苗在施打完數個月後防護效力減退。

路透社報導，智利2月啟動大規模COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種計畫，施打速度領先全球大部分國家，至今已有超過6成人口打完必要劑量，且主要是接種科興公司的CoronaVac疫苗。

皮涅拉（Sebastian Pinera）今天發表電視轉播講話表示：「我們決定對已經接種兩劑科興疫苗的人，展開疫苗強化行動。」

智利11日起將開始追加施打阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）的疫苗（AZ疫苗），首批對象為3月31日前已接種疫苗的55歲以上公民。

儘管世界衛生組織（WHO）呼籲暫緩追加疫苗，好讓全球更多人能先打完第一劑，智利仍加入美國、德國、法國、以色列追加施打的行列。

智利至今病故人數共3萬5806人，總計約160萬例確診。

智利政府3日公布的數據顯示，接種科興疫苗CoronaVac防護有症狀感染的效力，2至4月間測得結果為67%，7月初開始做的重測結果則降至58.5%。

疫苗 美國 中國

上一則

日本皇室無特權 真子公主接種首劑疫苗

下一則

澳洲原住民「被偷走的一代」 每人將獲國賠6萬美元

延伸閱讀

白宮證實 美國考慮要求入境旅客須打完疫苗

白宮證實 美國考慮要求入境旅客須打完疫苗
中國：疫苗與防控措施對Delta變異株有效

中國：疫苗與防控措施對Delta變異株有效
日本皇室無特權 真子公主接種首劑疫苗

日本皇室無特權 真子公主接種首劑疫苗
習近平：將提供全球20億劑疫苗

習近平：將提供全球20億劑疫苗

熱門新聞

東京當地周三上午約5時33分，發生規模6地震。(擷自美國地質調查局網站)

東京清晨發生規模6地震 奧運採訪記者：搖了20秒

2021-08-03 18:00
印度少女與年輕女性慘遭家人殘忍攻擊的事件近來躍上頭條新聞，北方邦一名17歲少女妮哈據稱被祖父與叔伯用棍棒毒打致死，事件起因竟然就只是他們不喜歡她穿牛仔褲。取材自LADbible.com

印度少女慘被親戚活活打死 「牛仔褲」竟成悲劇關鍵

2021-07-31 05:20
哈利(左)準備為梅根(右)舉辦40歲的生日派對。路透資料照片

梅根40歲生日辦豪宅「低調」派對 向歐普拉借將籌辦

2021-08-01 07:57
英國政府「緊急情況科學顧問小組」（Sage）發表報告指出，「幾乎可以確定」會出現一種使目前所有新冠疫苗失效的新冠病毒變異株。路透

英官方報告：使所有疫苗失效的變異株 幾可確定會出現

2021-08-02 07:53
土耳其一名徒步登山客與家人的爬山時，無意中拍攝下他71歲的岳母在家人面前從高達230英尺高（約70公尺）的懸崖上墜落身亡的那一刻。（取材自推特）

全家出遊開心錄影 下一秒竟錄下岳母「死亡墜崖瞬間」

2021-08-05 02:19
隨著防疫限制放鬆，印度民眾逐漸恢復平常生活，但近來新冠肺炎單日新增確診病例數再度躍升，令人憂心第三波疫情再起。歐新社

印度疫情恐爆第三波 最怕比Delta更毒的變種

2021-08-04 09:49

超人氣

更多 >
吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡
洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美29金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美29金居次
金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現
外國旅客想入境美國 未來可能得先完整接種疫苗

外國旅客想入境美國 未來可能得先完整接種疫苗