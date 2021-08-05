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印度疑爆第三波疫情 恐出現比「Delta更毒」新變種

編譯湯淑君、洪啟原／綜合4日電
隨著防疫限制放鬆，印度民眾逐漸恢復平常生活，但近來新冠肺炎單日新增確診病例數再度躍升，令人憂心第三波疫情再起。（歐新社）
隨著防疫限制放鬆，印度民眾逐漸恢復平常生活，但近來新冠肺炎單日新增確診病例數再度躍升，令人憂心第三波疫情再起。（歐新社）

倫敦金融時報報導，印度新冠確診病例數前幾周一直穩定下降，不料近日來單日新增確診病例數再度躍升，令人憂心第三波疫情再起；更有數據顯示，比Delta更可怕的新冠變種可能會出現。

印度的新冠病毒基本傳染數已升到1以上，代表疫情再度進入擴張期。印度第二波疫情在5月間觸頂後，這個傳染數降到大約0.7，但隨著防疫限制放寬，商業活動升向疫前水準，印度疫情似乎再度升溫，8月1日當周的平均單日確診病例增加6%，達到4萬460例。

約翰霍普金斯彭博公衛學院流行病學家Brian Wahl認為，這可能是印度「第三波疫情的開端」，呼籲民眾應恢復戴口罩、減少社交互動，並且接種疫苗，「 按照現在的情況看來，第三波的可能性很高，…一大變數是冒出可能產生免疫逃脫反應的新變種病毒」。

專家籲：針對Delta研發疫苗

此外，倫敦帝國學院今日公布一項調查，分析約9.8萬位英格蘭受試者的樣本後表示，英國第三波疫情是Delta變種病毒所引發；在6月24日至7月12日之間，疫苗防護力從一個月前的64%降至49%，避免出現重症效力自83%降至59%。

研究人員認為，可能有必要針對Delta變種病毒研發新的疫苗，因為證據顯示當前疫苗所產生的抗體對這種病毒的防護力已下降。美國、英國和以色列是完整接種疫苗比率最高的三國，但Delta變種病毒在這三國造成疫情升溫。

這項調查並表示，全國民眾若完整皆種新冠疫苗，可把Delta變種病毒的散播率降低50%，且對預防新冠病毒症狀的防護力達60%。

疫情 疫苗 變種病毒

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