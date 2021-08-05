東奧首起選手村群聚感染 選手開飲酒派對…親密接觸

奧運選手村爆出連日深夜都有選手在室外開趴狂歡。(路透)

日本東京奧運 暨帕運組織委員會今天表示，住在選手村的希臘水上芭蕾 代表團累計共5人確診新冠肺炎病毒；日本TBS電視台指出，這恐怕是首起選手村群聚感染。

NHK報導，組委會宣布今天東奧相關人士新增29例確診，創新高紀錄。其中3例是住在選手村的希臘水上芭蕾選手，加上日前確診的選手與教練，希臘水上芭蕾代表團12人中，累計5人確診，希臘因此無法參加東奧的水上芭蕾賽事。

希臘水上芭蕾代表團累計共5人確診。(新華社)

另外，今天新增確診病例中，還有1例住在選手村外的外國選手、東奧相關人士2例；以及居住在日本的志工4例與委託業者19例。組委會從7月1日起公布東奧相關確診病例至今，累計共322例。

此外，本屆奧運為防止疫情擴大，原則上不允許奧運選手私自離開選手村，先前就有兩名喬治亞選手違反防疫規定，遭取消資格黯然離境。不過近日仍傳出有選手在選手村旁的公園內舉辦飲酒派對，參加者都沒有戴口罩，甚至還有親密接觸，最後發生糾紛還引來警方關切。

「每日新潮」報導，奧運關係者爆料，選手村入夜後就成為無法地帶，連日深夜都有外國選手在室外開趴大鬧，「隨時爆發群聚感染都不奇怪的」。在攝於7月31日的影片中，確實可見到約30人在選手村附近的「晴海碼頭公園」旁群聚開趴。

各膚色人種隨著音樂高舉雙手跳舞狂歡，毫無社交距離可言，還有在場人士有親密接觸。爆料者說，這場派對最後因為有人酒醉鬧事，引來當地警方遣員前來關切。據報導，野外派對的情況大約從7月27日就開始發生。

爆料者指控，這些事件雖有被報導，但媒體與東奧委員會企圖大事化小，報導內容與事實有出入。東奧組委會事務總長武藤敏郎日前證實，在7月30日晚間，選手村內有幾名選手在公園內狂歡喝酒，當地警方獲報後隨即前往處理。