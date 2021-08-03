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南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

澳洲延長封城 軍人巡雪梨街頭 日本緊急事態擴大

編譯中心／綜合3日電
軍方人員巡邏雪梨街頭，協助警方執行防疫規範。（歐新社）
軍方人員巡邏雪梨街頭，協助警方執行防疫規範。（歐新社）

奧運主辦地日本東京2日新增2195例新冠確診病例，創周一新高紀錄。世界衛生組織（WHO）表示，歐洲確診已突破6000萬例，呼籲各國加快接種疫苗。澳洲2日延長布里斯本及鄰近地區的封鎖令至8日；同時，雪梨街頭有數百名軍方人員開始巡邏，協助警方執行防疫規範。

澳洲第一大城，同時也是新南威爾斯省首府的雪梨，自一名接送國際航班機組員的司機6月16日確診以來，已累計近3500起確診，至今封城進入第6周。

但鑒於有些民眾不遵守當局祭出的、非必要活動不得外出的防疫居家規範，官方已動員軍方來協助強制執行命令。約300名軍方人員挨家挨戶查訪，確保染疫者在家中隔離。這些軍人並不攜帶武器，且接受警方指揮。

而在澳洲第三大城、昆士蘭省首府布里斯本，在確診病例增至29例後，原本明天解封的封城措施將延長實施至8日。官員擔心，社區中恐有更多未篩檢出的病例，敦促居民趕緊採檢。

澳洲總理莫里森承諾，一旦全國16歲以上民眾有7成以上接種疫苗，就「比較不可能」再發布封城命令。路透報導，目前16歲以上族群的疫苗施打率約1成9。

紐西蘭政府發言人3日表示，總理阿爾登被3歲女兒傳染「季節性流鼻水」後，已接受新冠病毒檢測。阿爾登今天暫退職務，由副總理羅伯森代理。紐西蘭大致沒有新冠疫情，自2月以來就沒有任何社區感染病例。

日本東京都2日新增2195例確診，創周一新高紀錄，首都圈3縣也同樣創周一新高，其中神奈川縣新增1686例更是該縣的新高紀錄。日本連日新增確診病例創新高，恐壓迫醫療資源，上周東京有一名重症患者被約100家醫院拒絕收治，輾轉8小時後才得以住院。

沖繩縣疫情急速擴大，沖繩縣知事玉城鄧尼1日聲明指沖繩疫情相當於國外「封城」等級，呼籲民眾2周內盡量不要出門。

日本東京與沖繩原就實施「緊急事態宣言」，2日起擴大納入大阪府與首都圈3縣等共6地，期間至8月31日，呼籲餐廳全面停售酒類防疫。不過「緊急事態」擴大後的第一個工作日，各地仍見人潮，神奈川、大阪的車站也相當擁擠。共同社報導，也許是防疫疲勞，加上奧運使民眾認為出門也沒關係。

澳洲 封城 防疫

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