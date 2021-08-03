英官方報告：使所有疫苗失效的變異株 將出現

英國政府「緊急情況科學顧問小組」（Sage）發表報告指出，「幾乎可以確定」會出現一種使目前所有新冠疫苗失效的新冠病毒變異株。（路透）

英國 政府「緊急情況科學顧問小組」（Sage）發表報告指出，「幾乎可以確定」會出現一種使目前所有新冠疫苗 失效的新冠病毒變異株。

這份報告於7月26日發表，由英國政府於7月30日公開。英國政府科學顧問在報告中指出，由於病毒「不太可能」根除，他們「非常相信」新變異株會繼續出現。報告指出，目前幾乎確定，隨著病毒突變的累積，最終會出現讓所有疫苗都「失效」的變異株。

過去幾個月，全球各種疫苗對變異株保護力都有不同程度下降，但仍有相當的中和作用，但報告指出，部分變異株在疫苗普及前就已出現，隨著疫苗普及，可能產生傳播力更強的變異株。報告建議，政府應盡可能做好防疫，以減少變異株對現有疫苗產生耐藥性。

Sage這份報告未經其他醫療相關組織審查，該研究也處於早期階段，尚未有證據證明，會使目前所有疫苗失效的變異株已出現。Sage在7月初就曾對這一問題提出警告，指出病毒傳播率高加上疫苗接種率高，可能會為「更強的免疫逃逸能力」提供條件。

英科學家：COVID將流感化

此外據衛報報導，英國科學家示警，新冠病毒很可能會流感化，在每年冬天對年長者與體弱者構成威脅。英國未來數年將每年有數千人因確診而病歿。

英國布里斯托大學教授芬恩說：「新冠病毒在基因變異上比我們預期的還要敏捷。因此我認為新冠疫情 會是個持續性的問題，每年染疫病故人數會達到數千、甚至數萬人。」

其他專家也認同這項觀點，「以目前每日約100人染疫死亡的數據來看，下一波冬季疫情造成數千人死亡是合理的預估，然後某一年疫情可能特別嚴重，造成數萬人死亡。」

不過英國諾丁罕大學教授波爾表示：「我料想COVID-19死亡人數會隨著時間過去而減少，因為民眾免疫能力不只提升，也將擴大。預估每年會有好幾千人病故的說法太過悲觀。」

他表示，重症人數應會隨時間下降，因為持續暴露於病毒能提升自然免疫力，且謹慎使用疫苗也能避免疫情惡化。