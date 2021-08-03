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嚴防Delta 多國急補第3針 輝瑞莫德納供貨歐盟漲價

編譯中心／綜合2日電
英國民眾1日在倫敦米德爾塞克斯中央醫院排隊接種疫苗。（路透）
英國民眾1日在倫敦米德爾塞克斯中央醫院排隊接種疫苗。（路透）

由於擔心新冠病毒Delta變異株擴散，德國計畫9月1日開始對年長者和高風險族群施打第三劑補強針，英國也有類似計畫。以色列則從8月1日起開始為60歲以上民眾施打第3劑疫苗，創下全球先例。但據英媒報導，美國輝瑞藥廠和莫德納公司已在與歐盟簽署的最新供貨合約中，調漲疫苗價格。

英國「金融時報」報導，輝瑞的新冠疫苗原為15.5歐元（約18.3美元），調漲後為19.5歐元（約23美元）加價約兩成六。而莫德納疫苗價格在首次採購交易中約為每劑19歐元（約22.5美元），如今漲到25.5美元，加價約一成二；但英國官員表示，調漲價格仍比先前談妥的28.5美元便宜，因為採購量有增加。

路透報導，針對與歐盟執行委員會簽署的合約，輝瑞僅表示：「除了歐盟執委會公布的修訂合約之外，其他內容仍屬保密，所以我們不予置評。」而莫德納尚未回應。

德國計畫9月1日開始對年長者和高風險族群施打第三劑補強針。（Getty Imag...
德國計畫9月1日開始對年長者和高風險族群施打第三劑補強針。（Getty Images）

歐盟執委會7月27日表示，可望於夏末達到境內至少70%成人完整接種疫苗的目標。不過目前Delta變異株使疫情擴大，因此歐洲多國認為光是提高疫苗覆蓋率不夠，還得加打第三劑。

中央社引述法新社報導，一份草案文件顯示，德國計畫9月1日開始對年長者和高風險族群注射追加劑，接種團隊將前往養老院為長者施打。當局並打算建議推廣12歲至17歲青少年接種疫苗，以助於暑假後安全返校。德國衛生部長史巴恩和16邦衛生首長料將在明天開會討論這些衛生部官員擬定的計畫。

另據倫敦「每日電訊報」報導，英國將從9月初開始提供3200萬英國人追加劑疫苗，預計有2000間藥局協助施打第3劑。報導說，這項計畫可能最快9月6日上路，希望於12月初將完成施打，所有50歲以上和免疫受抑制者都將接種追加劑。此外，英國正進行混打新冠疫苗的臨床實驗。

亞洲方面，正舉辦東京奧運的日本，新增確診屢創新高，政府擔憂傳染力強的變異株擴散，以及疫苗帶來的免疫能力隨時間經過而降低，厚生勞動省正研議2022年為民眾接種第3劑疫苗。

以色列則創先例，從8月1日起開始為60歲以上民眾施打第3劑疫苗。美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech，正向美國政府申請授權施打第3劑兩家公司共同研製的疫苗。

疫苗 英國 歐盟

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