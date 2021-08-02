德國疫情未平 9月開始打「第3劑加強疫苗」

德國2日宣布將從9月開始、為國民提供「加強疫苗」。(Getty Images)

隨著人們對具備高度傳染性的Delta病毒株的擔憂日益加劇，德國 2日宣布將從9月開始、為國民提供「加強疫苗 」。

「紐約時報」報導，科學家們還沒有就加強疫苗的必要性達成共識，但隨著對疫情和封鎖的擔憂上升，越來越多國家正準備為其人民提供加強疫苗。從9月開始，德國希望向老年人、療養院居民、免疫系統受損的人以及已經完全接種疫苗的人接種輝瑞／BioNTech或莫德納（Moderna）的加強疫苗。

德國巴伐利亞衛生部長霍萊切克（Klaus Holetschek）指出「我們將為秋季做好準備，我相信加強疫苗很重要，而且僅基於預防是正確的，但我仍然希望科學能夠繼續保持並產生更可靠的數據，以幫助我們優化我們的疫苗接種策略」。

德國此舉是在歐盟 一名高級官員批評歐盟遠未兌現其向非洲和拉丁美洲捐贈疫苗劑量的承諾之際做出，由於全球疫苗供應有限，衛生專家表示「當務之急應該是向接種疫苗遠遠落後的貧窮國家分發疫苗，並說服富裕國家的疫苗抗性人群接種第一劑疫苗」。

目前輝瑞已開始在美國提出加強疫苗的案例，並在上周提供研究，顯示免疫後幾個月對有症狀感染的療效「略有下降」，儘管該疫苗對嚴重疾病和死亡仍然有效。科學家們表示，加強疫苗可能幫助一些免疫系統較弱的人，但其他人即使在第三劑後也可能幾乎沒有效果，還有一些人可能「根本不需要加強疫苗」。