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疫情燒 泰多地爆抗議要總理下台 日本連4天確診破萬

編譯中心／綜合1日電
泰國1日有數個省份爆發了抗議活動，要求總理帕拉育下台。曼谷大批反政府抗議者駕駛汽車及機車上街。（歐新社）
泰國1日有數個省份爆發了抗議活動，要求總理帕拉育下台。曼谷大批反政府抗議者駕駛汽車及機車上街。（歐新社）

泰國最新一波疫情延燒，首都曼谷與高風險省份的嚴格防疫措施將延長至8月底，旅遊禁令與宵禁等措施的實施範圍也將擴大。而澳洲雪梨居家令延至8月28日；越南從8月2日起，商業中心胡志明市與其他18個南部省、市將延長兩周封城令。

泰國政府今天將宣布延長實施首都及高風險省份的防疫措施，以減緩疫情傳播。消息來源向路透表示，這些限制包括旅行禁令、關閉商場以及宵禁，範圍也將從13個省份擴大至29省，至涵蓋全國40%人口的規模。

此外，泰國今天有好幾個府都爆發抗議，抗議者痛罵政府對疫情不力，要求總理帕拉育下台。

路透報導，泰國曼谷大批反政府抗議者今天上街，駕駛汽車及機車以民主紀念碑為起點，遊行至廊曼國際機場（Don Muang Airport），全程約20公里。途中可見摩托車騎士行「3指禮」作為反抗手勢。

有抗議者說，他在疫情下目前幾乎無法賺錢謀生，且全家人都受影響，政府也未按時提供疫苗，若他們沒有起身抗議，就會被政府漠視。

另外，東京奧運賽程已進入後半段，但日本各地疫情持續升溫。日本放送協會（NHK）報導，日本1日晚間通報當天新增1萬176例確診，超過一半病例是在首都圈，也是日本連續四天單日新增確診破萬。

東京都1日新增3058例確診，連續五天單日新增逾3000例，重症患者時隔近半年再度逾百人。東京都到1日為止的一周平均每天新增確診病例超過3100例，是前一周平均值的兩倍多，感染情況持續以前所未見的速度擴大中。

2日起將被納入「緊急事態宣言」適用地區的首都圈神奈川縣，一日新增1258例確診，比上個周日多出727例，也是該縣連續五天單日確診破千。

東京奧運因疫情改採無觀眾比賽，東京都知事小池百合子說，這波疫情升高不會影響奧運進行。

不過，由於疫情升溫，參加8日東奧閉幕式的人員也將縮減。日本宮內廳已宣布，日皇德仁不會出席東奧閉幕式，由他的弟弟秋筱宮文仁親王代替出席，秋筱宮妃紀子也不會出席閉幕典禮。

泰國疫情加劇，死亡人數上升，有醫院殮房不夠用，需購買冷凍貨櫃存放屍體。（路透）
泰國疫情加劇，死亡人數上升，有醫院殮房不夠用，需購買冷凍貨櫃存放屍體。（路透）

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