不滿防疫禁令 柏林爆警民衝突

德國反對防疫封城民眾1日聚集柏林街頭，與警方爆發衝突。（歐新社）

數以千計反對防疫 封城的德國民眾，今天不顧法院裁定的抗爭禁令聚集柏林街頭，與警方爆發衝突。

中央社引述法新社報導，警方表示，若干抗議民眾「騷擾及攻擊」員警，並且恣意跨越路障，造成柏林市部分地區交通陷入混亂，不少人因此被捕。

警方曾揚言，以強力噴射水柱驅散朝布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）挺進的群眾，隨後人群逐漸散去，若干示威者高舉著「自由」與「反對冠狀病毒獨裁」的標語，參與抗爭的群眾僅少數人戴口罩。

這起街頭抗爭由反防疫措施團體「橫向思維」（Querdenker, Lateral Thinkers）運動號召發起。橫向思維發動的抗爭吸引數千、有時數以萬計的民眾，不過常常因違反防疫禁令而提前解散，數起抗爭淪為暴力衝突。

另外，以色列 確診數與住院數雙雙飆升到數月新高，數百人昨天在特拉維夫示威，抗議新防疫限制以及施打疫苗 措施。

示威者揮舞寫著「沒有疫情，這是騙局」的標幟，高舉譴責疫苗的字板，一張海報甚至把疫苗比做納粹。

以色列領先全球的疫苗施打率一度讓每日新增確診從1萬例降到不到100，但最近感染人數又見急速回升。

以色列衛生部通報7月30日新增2435例確診，為3月以來新高，這是因為更具傳染力的Delta變種病毒侵襲推高了確診數。住院人數則為326人，為4月以來新高，但比1月高峰時每日新增2000多人的數字低許多。