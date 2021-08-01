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泰國疫情肆虐 僧侶穿上防護衣服務弱勢鼓舞人心

中央社／曼谷1日綜合外電報導
泰國新冠疫情肆虐，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）因抗疫不力遭到民眾嚴厲批評。 歐新社
泰國新冠疫情肆虐，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）因抗疫不力遭到民眾嚴厲批評。 歐新社

泰國COVID疫情肆虐，人力與物資都極度不足。泰國僧侶開始動員，發送食物和醫療物資、協助採取檢體，甚至搬運大體。他們表示，很樂意透過行動報答人民一直以來的布施。

正當COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐泰國之際，有些佛教僧侶開始在僧袍之外套上醫療防護裝備，協助發放氧氣鋼瓶、採取篩檢需要的鼻咽拭子，甚至幫忙搬運往生者到火葬場。

泰國正戮力遏制最新一波因高傳染性Delta變異株而升溫的疫情爆發，使得醫護量能拉警報，並進一步傷害財匱力絀的經濟。

33歲的馬哈蓬封（Mahapromphong）是泰國首都曼谷蘇提瓦拉蘭寺（Suthi Wararam）的副住持，他向法新社（AFP）表示：「有很多泰國人仍然被公共衛生體系忽視。我們照顧遇到的所有人。」

自7月21日起，他開始在曼谷最窮困的鄰里服務，向有需要的人分送氧氣瓶、食物和醫療用品，並採集測試檢體。

馬哈蓬封補充說，僧侶在這個佛教國度備受尊崇，一旦傳出消息，他們就被各方捐贈的物資淹沒。

他從在寺廟裡工作的醫護人員那裡學到如何採取鼻咽檢體，這座寺廟也充作感染病毒者的隔離中心。

馬哈蓬封跟法新社說：「僧侶仰賴民眾的捐助而存活，所以是時候報答大家了。至少，我們能鼓勵他們繼續抗戰。」

另一位僧人蘇蓬奇亞譚蒙（Supornchaithammo）則協助更嚴峻的任務，將大體搬運至火葬場。他說：「我願意冒這個險，若我感染病毒了，那我也準備接受，沒有任何後悔。」

他又說，從沒想過這會成為他的日常工作，但也樂於協助。他向法新社說：「我受戒時從沒想過我會做這樣的事，但情況就是如此。每個人都需要援手，能幫忙我感到很驕傲。」

泰國人口約7000萬，目前已有超過59萬7000名確診病例，以及超過4800名死亡案例。

4月起，政商名流常流連的曼谷高檔夜生活區爆發出群聚感染，並開始出現大量的新感染病例。

總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）的政府因抗疫不力遭到嚴厲批評，從疫苗管理不善到政府對於受影響行業的補償太少都受到指責。

泰國 疫情 工作

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