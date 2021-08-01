越南疫情嚴峻 居家避疫令再延長兩周

在越南胡志明市與其他18個城市與省分所實施的居家避疫令，2日起將延長兩周。美聯社

越南 當局已決定，越南南部多數地區（包含胡志明市）所實施的居家避疫令，2日起將再延長兩周，以控制該國嚴峻的新冠肺炎疫情 。

彭博資訊報導，越南19個地區的現行居家避疫令原定1日到期，如今再延長兩周，影響約3,500萬人，超過全國人口的三分之一。

這項要求民眾在多數情況下須待在家中的命令，也將在胡志明市鄰近的平陽省和同奈省實施。這兩省擁有全球供應商駐足的數個工業園區，也是湄公河三角洲的糧倉。

這些地區的民眾必須待在家裡，只能外出採買食物貨醫藥等必需品，或是到被允許營運的工廠或企業上班。人們彼此必須保持至少兩公尺的距離，除了工作場所、學校或醫院之外的公共場所，群聚人數不得超過兩人，多數大眾運輸設施也關閉，也不得跨區移動。

另據越南青年報（Tuoi Tre）報導，胡志明市、平陽省、同奈省及其他七個南部省分，從下午6時到次日上午6時的宵禁 措施，2日起也再延長14天。根據報導，峴港市7月31日起也無限期實施類似的宵禁措施。

根據越南衛生部，截至7月31日，越南累計確診人數達150,060例，1,306人病故，其中97%的確診病例都出現在4月底之後。胡志明市是疫情重災區，占全國病例的64%。