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Delta太毒 日本、泰國、大馬確診紛紛創新高

編譯中心／綜合31日電
泰國7月31日通報新增確診創新高，官方要求各府嚴管跨府移動，圖為泰國憲兵和北大年府官員在北大年檢查站嚴管民眾移動。（Getty Images）
泰國7月31日通報新增確診創新高，官方要求各府嚴管跨府移動，圖為泰國憲兵和北大年府官員在北大年檢查站嚴管民眾移動。（Getty Images）

奧運主辦城市東京及馬來西亞與泰國，今天通報創新高的新冠肺炎確診病例數，疫情加劇主要是具高度傳染力的Delta變異株肆虐所致。澳洲第3大城布里斯本與昆士蘭州其他地區31日起封城3天。

日本全國各地31日新增1萬2342人確診，連續3天超過1萬人，且是連續4天創新高紀錄。東京占了4058例確診，是首次新增確診超過4000例，東奧組委會通報21起與奧運有關的新增確診，自7月1日以來，與奧運有關的確診病例累計241例。

泰國通報新增確診1萬8912例，累計全國確診數達59萬7287例；另新增178起死亡病例，也創下新高，累計死亡病例達4857例。泰國政府表示，境內超過60%的確診病例因感染Delta變異株，80%的病例在首都曼谷。

馬來西亞通報1萬7786例新增確診，也是新高紀錄。雖然長達6個月的緊急狀態於8月1日到期，不過屆時仍不會解除全國封城。馬來西亞已通報，累計確診病例將近110萬起，8800人以上染疫死亡。

澳洲第3大城 封城3天

在澳洲，具高度傳染性的Delta變異株掀起新疫情，第3大城布里斯本與昆士蘭州其他地區7月31日起封城3天。雪梨確診病例驟增，將封城持續至8月底，上周末因此爆發暴力示威，抗議民眾矢言重返街頭。警方本周末封鎖火車站、禁止搭計程車的乘客在市中心下車，並部署1000名員警設立檢查哨及驅散民眾群聚，新南威爾斯州政府通報，雪梨及周遭地區，新增210例因感染Delta變異株的確診病例。

封城 Delta變異株 澳洲

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