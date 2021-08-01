大馬人罕見上街要求總理下台 怒批抗疫不力、玩弄政治

吉隆坡示威者31日要求總理慕尤丁下台。 （歐新社）

數百名身穿黑色罩袍的馬來西亞民眾，今天無視不得群聚的防疫禁令，發動反政府抗議，對處境岌岌可危的總理慕尤丁加大施壓，以迫使他下台。

戴著口罩 並彼此保持社交距離 的抗議民眾，揮舞著「無能政府」的標語及黑色的旗幟。這是馬來西亞近來首次出現有一定規模的示威抗議。參加反政府抗議的卡勒姆：「在人民受苦之際，我們奮戰，而這個政府卻忙於玩弄政治。」對於政府實施封鎖措施，感染病例仍持續擴散，以及總理慕尤丁仍試圖繼續掌權，維繫其危機四伏的政府等情況，民眾的憤怒不斷升高。警方大陣仗部署，並阻止抗議民眾進入中央廣場，隨後集會和平解散。

慕尤丁帶領的聯合政府去年未經選舉上台，其後醜聞頻傳，導致失去盟友支持而瀕臨垮台。

馬來西亞總理慕尤丁(前右)政權備受危機。（Getty Images）

馬來西亞於1月宣布進入緊急狀態 ，此後國會維持休會。但慕尤丁宣布馬來西亞緊急狀態將在8月1日結束，期間國會制定的數項法律都會失效。在野國會議員聞訊後大怒，宣稱慕尤丁的目的只是要逃避辯論以保住政權；且依照大馬憲法，取消緊急狀態須經國家元首同意。

地位崇高的馬來西亞國家元首阿布杜拉沙之後表示並未同意，且表達「高度失望」；他也罕見公然譴責慕尤丁政府誤導國會。聲明說，慕尤丁政府的說法「不僅未依法遵守主權原則…也損害國家元首陛下的職責和權力」。

馬來西亞皇宮的聲明發布後，引發朝野人士譁然，紛紛指控慕尤丁叛國並要求他下台。反對派領袖安華要求慕尤丁辭職，慕尤丁聯合政府中最大黨巫統（UMNO）的主席阿末扎希也指控慕尤丁叛國，並要求他辭職。

雖然長達6個月的緊急狀態8月1日到期，不過屆時仍不會解除全國封城。馬來西亞累計確診病例將近110萬起，8800人以上染疫死亡。