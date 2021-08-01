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法國逾20萬人示威「反健康通行證」 德國收緊入境規定

編譯中心／綜合31日電
不滿法國政府要求進入公共場所必須出示健康通行證，超過20萬不滿民眾731日在全國各地上街抗議。（歐新社）
不滿法國政府要求進入公共場所必須出示健康通行證，超過20萬不滿民眾731日在全國各地上街抗議。（歐新社）

法國為迎戰第4波新冠疫情推出健康通行證，進入廣泛公共場所必須出示健康通行證才能獲准通行，超過20萬不滿民眾今天在全國各地上街抗議。此外，德國也收緊防疫措施，自8月1日起所有12歲以上者，入境時若未接種疫苗或曾染疫康復，則須提供新冠病毒檢測陰性證明。

路透報導，法國內政部官員表示，全國各地有20萬4090人走上街頭，較上周末增加約4萬人。其中首都巴黎有1萬4250人，巴黎當局動員約3000名警力維持現場秩序；警方發言人表示，巴黎抗議民眾造成3名警員受傷，10人被捕，全國有19名抗議者被拘。

其他例如馬賽、里昂、蒙貝列、南特和土魯斯等城市，也有民眾上街抗議，高呼「自由！」和「拒絕健康通行證！」等口號。

不滿法國總統馬克宏新防疫措施的民眾，已連續第3個周末上街抗議。法國規定進入博物館、電影院或游泳池，以及參加大型慶典、上夜店都必須出示健康通行證，證明已經接種COVID-19疫苗，或最近曾接受採檢為陰性。

不滿法國總統馬克宏新防疫措施，民眾連續第3個周末上街表達不滿。（路透）
不滿法國總統馬克宏新防疫措施，民眾連續第3個周末上街表達不滿。（路透）

國會本周通過的新法律，明定醫護人員強制接種疫苗，並擴大健康通行證適用範圍，進入餐廳、酒吧、商展會場、搭火車以及進入醫院都得出示健康通行證。

另一方面，德國也提高防疫限制，希望減少入境新感染病例。德國政府發言人德默爾表示，從8月1日起，所有旅客都必須提供病毒檢測陰性證明、疫苗接種證明、或康復證明中的其中一種。新規定適用於12歲以上人士。

此次新規適用於搭乘任何交通工具、自任何地區入境的旅客；此前，未接種疫苗的旅客只有乘飛機抵達德國時需要出示陰性檢測證明。不過，德國有大量公路和鐵路入境點，警方將不會進行系統的邊境管制，而是採隨機檢查。

暑期旅遊旺季使得德國疫情持續反彈，30日新增2454例確診，大多為Delta變種病毒株，法國和義大利也因變種病毒感染病例激增。

德國 疫苗 檢測

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