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日本1天新增逾萬確診 連4天創新高 東京首破4000人

中央社／東京1日綜合外電報導
日本全國各地31日新增1萬2342人確診感染新冠病毒，連續3天超過1萬人，且是連續4天創新高紀錄。（路透）
日本全國各地31日新增1萬2342人確診感染新冠病毒，連續3天超過1萬人，且是連續4天創新高紀錄。（路透）

日本全國各地31日新增1萬2342人確診感染新冠病毒，連續3天超過1萬人，且是連續4天創新高紀錄。

從年齡層來看，30多歲以下族群約占71%，年輕世代感染顯著，而大量接種疫苗的65歲以上長者約占3%，顯示年長者的感染獲得抑制。

每日新聞報導，病毒篩檢陽性率於30日當天攀升至19.5%，社區傳播擴散被視為感染擴大的主要原因。

東京都新增確診首度突破4000人，共4058人染疫等，包括首都圈4都縣（東京都、神奈川、埼玉及千葉縣）在內的10都府縣創歷來最高紀錄。東京正舉行2020年東奧，以東京都內為中心的感染者激增傾向更加鮮明。

東京都內7月28日確診者突破3000人、29日增為3865人，30日也超過3000人，31日又首度逾4000例，是上周六確診者1128人的3.5倍以上，可見東京疫情正以前所未見速度急速擴大。

根據東京都基準統計的重症患者共95人，是今年2月第3波疫情侵襲以來，時隔約5個半月超過90人。自宅療養者也首度超過1萬人，達1萬392人。

東京都醫學綜合研究所指出，東京都內主要繁華街滯留人口（中午12時至深夜12時），於第4度宣布緊急事態宣言後的7月18日至24日，較宣言前減少約16%，但受最先在印度發現的高傳染性Delta變異株影響等，感染擴大的速度凌駕人流減少的效果。

日本全國各地31日新增1萬2342人確診感染新冠病毒，連續3天超過1萬人；東京歌...
日本全國各地31日新增1萬2342人確診感染新冠病毒，連續3天超過1萬人；東京歌舞伎町人潮不再。（路透）

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