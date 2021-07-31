Delta變異株壓不下 各國催打疫苗

以色列8月1日起將開始對60歲以上民眾追加施打第3劑疫苗。圖為前總理內唐亞胡30日接種第3劑。(路透)

全球新冠病毒感染人數持續增加，面對壓不下來的Delta變異株疫情 ，各國領導人無不設法提供誘因、信心喊話，就是要民眾乖乖打疫苗 、戴口罩。

中央社引述法新社報導，世界衛生組織（WHO）警告這個傳染力強的病毒株，可能在摩洛哥到巴基斯坦的東地中海區造成「第四波疫情」。這些國家尤其處於風險之中，因為疫苗覆蓋率很低，完整接種的比例僅5.5%。

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）今天宣布，8月1日起將開始對60歲以上民眾追加施打第3劑疫苗。他說：「我呼籲所有已經接種疫苗的年長者，再追加一劑。保護你自己。」

儘管以色列全國疫苗施打迅速，但在6月已取消許多公共聚會的防疫限制，感染人數又開始飆升，政府再度祭出密閉公共場合強制戴口罩的規定。

美國 疾病管制暨預防中心（CDC）已呼籲住在疫情熱區的民眾，即使已施打疫苗，在室內仍得佩戴口罩。

彙整各國數據後統計，全球迄今超過410萬人染疫病故，以美國占最多數，超過61.2萬人死於新型冠狀病毒。美國各地疫情持續升溫，讓一開始就施打疫苗的人開始怪罪迄今還不願接種的民眾。

全球目前疫情情勢各異，有些地方像是法屬留尼旺島與西班牙的加泰隆尼亞自治區正祭出新的防疫限制，而其他地區已開始放寬。

葡萄牙表示，將自8月1日起，分幾個階段解除防疫限制，商店和餐館將獲准延長營業時間，也不再強制要求居家辦公。

根據墨西哥國家統計局，2020年超過20萬人染疫病故，比墨國政府原本通報的還要多出35%。

而在中國，有3省傳出Delta變異株傳播的小型疫情。擁有14億人口的中國正加快腳步，致力於讓至少65%人口在今年底前施打疫苗。