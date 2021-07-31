疫情緊繃 泰管制網路言論惹議 菲首都封城2周抗Delta

泰國政府卻頒布新規定，禁止民眾或媒體在網路發布會引起公眾恐懼或造成國家不安的錯誤訊息，在泰國引起極大爭議。圖為泰國僧侶30日接種疫苗。(Getty Images)

泰國疫情 緊繃，批評政府防疫不力的聲浪高漲，泰國政府卻在此時頒布新規定，禁止民眾或媒體在網路發布會引起公眾恐懼或造成國家不安的錯誤訊息，在泰國引起極大爭議。

泰國30日通報新增1萬7345例、117人死亡，日本、美國和英國捐贈疫苗給泰國，協助泰國抗疫。由美國捐贈的首批154萬劑輝瑞疫苗30日早晨運抵泰國，多數將用於第一線醫護人員及慢性病長者。

近來泰國由於疫情緊繃，醫療體系超載，網路上出現許多民眾倒在路邊或在家中去世的照片，批評泰國政府防疫不力的聲浪越來越高，泰國政府此時公布這項規定引起極大爭議。

泰國記者協會等6個記者組織曾在28日發布聲明，要求政府拿掉在緊急狀態下限制人民和媒體言論自由的做法，聲明指出，有些媒體發布的訊息有錯誤，但絕非刻意為之，也不是政府指控的刻意編造。

菲律賓政府30日宣布，首都大馬尼拉地區超過1300萬居民，從8月6日起將重新開始封城2周，試圖藉此抑制傳播迅速的Delta病毒。菲律賓目前累計超過150萬人確診，在東南亞 地區居第2高，並有近2萬8000人病故。

菲律賓已連續多日單日錄得逾5000宗確診個案，其中馬尼拉及周邊地區平均每日新增逾千病例。總統杜特蒂的發言人洛克表示，即日起馬尼拉禁止餐廳堂食和大型聚會，下周五開始封城。

澳洲第一大城雪梨實施封鎖措施已5周，感染COVID-19人數仍居高不下，約300名軍人30日抵達雪梨受訓，於8月2日協助警方執行封城令。路透報導，新南威爾斯州30日通報新增170起本土病例，雪梨占多數確診，昨天則新增239例創紀錄。新增確診中，至少42人於具傳染性期間在社區內趴趴走。

Delta變種病毒株肆虐，東南亞疫情惡化，尤其緬甸過去一周已超越印尼和馬來西亞，成為東南亞人均死亡率最高的國家。緬甸自2月爆發軍事政變以來一直動盪不安，醫療能量吃緊，導致疫情飆升。發動政變奪權的國防軍總司令敏昂萊在國營媒體上呼籲東南亞國協和「友好國家」提供疫苗等援助。緬甸只有約3.2%人口接種疫苗。