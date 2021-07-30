日東京、沖繩延長緊急事態至8/31 追加首都圈3縣和大阪

日本東京民眾26日午餐時間經過繁忙街道。美聯社

日本 NHK報導，日本政府30日決定延長東京都和沖繩縣緊急事態宣言期限至8月31日。另外，追加首都圈3縣埼玉、千葉和神奈川，及大阪府實施緊急事態宣言，期間自8月2日至8月31日。北海道、石川縣、兵庫縣、京都府和福岡縣則採取「防止疫情 蔓延等重點措施」。

中央社／東京30日綜合外電報導

東京奧運 各項賽事正在日本各地場館進行，但日本全境及東奧主辦城市東京都是COVID-19疫情難止，讓日本政府決定將「緊急事態宣言」擴大到6都府縣，時間從8月2日到8月31日止。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府今天宣布，「緊急事態宣言」將從8月2日起從2都縣擴大到6都府縣，另外將在北海道等5道府縣採取「防止蔓延等重點措施」。

上述COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施實施期間都從8月2日到8月31日止，原先預計8月22日解除緊急事態的東京都與沖繩縣，將同步延長到8月31日。位於緊急事態發布地區的餐飲店一律禁止供酒。

日本全境昨天新增逾萬例確診病例、東京新增3865例確診病例，雙創疫情爆發以來歷史新高紀錄，讓日本政府決心採取更嚴格防疫措施。

「緊急事態宣言」將從原本的東京都及沖繩縣，擴大到埼玉縣、千葉縣、神奈川縣及大阪府共6都府縣；採取「防止蔓延等重點措施」的5道府縣為北海道、石川縣、兵庫縣、京都府及福岡縣。

預料首相菅義偉稍晚將舉行記者會對外說明，在尋求民眾理解同時呼籲配合防疫。