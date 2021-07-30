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「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

Delta禍及132國 2周內病例將破2億

編譯中心╱綜合29日電
世界衛生組織指出，Delta變異株未來2周全球累計病例數恐將超過2億例。Getty Images
世界衛生組織指出，Delta變異株未來2周全球累計病例數恐將超過2億例。Getty Images

世界衛生組織（WHO）最新報告指出，目前Delta變異株已在132個國家存在，近期美洲和西太平洋地區病例明顯增加，依此趨勢發展，未來2周內全球累計病例數恐將超過2億例。

根據（WHO）昨天公布報告，雖然最早在英國發現的Alpha變異株存在於182國，是目前最廣泛存在的變種病毒，但最早在印度發現的Delta變異株，過去一周已新增傳播8個國家，增至在132國出現。

世衛指出，在病例方面，2021年7月19日至25日，當周全球新增病例數超過380萬例，比前一周增加8%，其中美洲和西太平洋地區病例明顯增加，增幅分別為30%和25%。 其中美國新增病例最多。

根據世衛收到的各國報告，目前全球累計病例為1億9400萬例，世衛強調如果依此增長趨勢，未來2周內全球報告的累計病例數恐將超過2億例。

中央社引述法新社報導，自疫苗施打計畫展開8個月後，全球疫苗接種已超過40億劑，其中的40%約16億劑在中國施打，其次是印度4億5100萬劑，以及美國的3億4300萬劑，這是目前全球疫苗施打劑量最多的3國。

至於人口超過百萬的國家中，阿拉伯聯合大公國每百人接種168劑疫苗居全球之首，其次是烏拉圭的137劑與巴林的134劑。

另外，英國7月19日宣布解封，公衛專家本研判當地疫情恐復燃，沒想到卻出現連續多天單日新增確診減少情況。專家研判天熱、未開學、篩檢變少可能都是原因，不能掉以輕心。

倫敦大學衛生暨熱帶醫學院專精歐洲公衛的教授麥基（Martin McKee）對英國已達群體免疫抱持懷疑，部分原因是若真的達標，就不應出現有些地方確診多、有些地方少這樣的區域差異。

里茲大學副教授葛里芬表示，英國確診減少是「非常詭異」的情況，他對此審慎看待並認為須分析更多資料。他初判應是多個原因造成，從天氣變暖、人們遵守隔離指引、沒再篩檢等等。此外可能也與歐洲杯足球賽結束有關，先前歐洲杯賽事期間街上到處是人。

疫苗 英國 世衛

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