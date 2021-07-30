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日本單日確診首破萬 國際奧會：與東奧無關

編譯中心╱綜合29日電
日本疫情不斷升溫，國際奧會稱疫情加劇與東奧無關。圖為澳洲選手抵達成田機場，等待病毒檢測。(路透)
日本疫情不斷升溫，國際奧會稱疫情加劇與東奧無關。圖為澳洲選手抵達成田機場，等待病毒檢測。(路透)

東京奧運正如火如荼進行中，不幸的是，新冠疫情也沒慢下腳步。日本放送協會NHK報導，日本29日新增1萬699例確診，單日確診首度破萬，創下新高。國際奧會(IOC)表示，東奧相關人士不是造成東京疫情急速擴大的原因。

東京都29日新增3865例，連續第3天創單日新高。日本國立國際醫療研究中心醫師大曲貴夫指出，東京正面臨前所未有的疫情爆發性擴大。京都大學教授西浦博率領研究團隊模擬東京疫情，指出若疫情照此速度繼續擴大，8月中旬可能單日新增超過5000例，8月底則可能單日確診破萬。

此外，沖繩當天新增392例，及神奈川新增1164例也創下單日新高。大阪府則新增932例。

日本政府擬將東京都和沖繩縣緊急事態宣言延長至8月31日，並納入大阪府、埼玉縣、千葉縣和神奈川縣，期間為8月2日至8月31日。

國際奧會今天表示，東奧相關人士不是造成東京疫情急速擴大的原因。不過有多名赴日採訪東奧的歐洲媒體人士，在下榻旅館群聚喝酒並大聲喧嘩，違反防疫規定，東京奧運暨帕運組織委員會正研議懲處。

東京奧運23日開幕，近期東京都疫情急速升溫，與鄰近的首都圈3縣（神奈川縣、千葉縣、埼玉縣）同創單日新增確診病例數新高紀錄，疫情持續急速擴大。

有專家指出，以目前蔓延的速度，2周後光是東京一地單日確診數就會超過5000人；如果繼續保持這樣的增長速度，到下月26日後，每天將超過1萬人確診。

日本NHK報導，國際奧林匹克委員會發言人亞當斯（Mark Adams）今天說，東奧相關人士是進行最多檢驗的群體，在選手村中也被禁止外出，「我認為不是我們造成東京疫情擴大」。

但多名東奧相關人士透露，有數名歐洲媒體人士，27日上午在住宿旅館外的階梯平台群聚大聲喧嘩，同時還飲酒與吃東西。且這樣的行為已經不是第一次。這些違反防疫的行為，已被旅館附近的居民錄影。組委會已掌握相關資訊，正與國際奧會討論違反防疫措施的處分。

東奧的防疫指南要求參與東奧人員，應盡量在有防疫措施的旅館餐廳或個人房間內一人單獨用餐。若違反規定，明文規定將處分撤銷採訪證件、驅逐出境以及罰款等。

另外，組委會發言人高谷正哲表示，從外國赴日的東奧相關人士有89例確診，其中3例住院治療，1例已出院。

高谷表示，外界擔憂東奧恐會拖累醫療體系，不過實際上影響很小。

東京奧運 疫情 防疫

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