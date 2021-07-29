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英對法國入境者續管制 法抨擊：歧視性防疫 非常過分

中新社／巴黎7月29日電　
法國官方當地時間29日抨擊英國對來自法國的入境者實施「歧視性」防疫措施。（美聯社）
法國官方當地時間29日抨擊英國對來自法國的入境者實施「歧視性」防疫措施。（美聯社）

法國官方當地時間29日抨擊英國對來自法國的入境者實施「歧視性」防疫措施。法屬留尼汪等地因新冠疫情惡化加強管制措施。法國歐洲事務部長博恩當天表示，英國稍早前發布的有關入境防疫措施的新規定對於法國人來說是「歧視性」的，法方對此「難以理解」，相關規定在衛生防疫方面毫無意義。　

根據英國官方28日發布的入境防疫措施新規定，自下周起來自歐盟國家和美國的入境者在完全接種新冠疫苗的情況下不必接受隔離，但法國是其中唯一的例外。　

博恩表示，英國的相關決定「非常過分」，希望英國能够重新審視有關規定，但法國暫時不打算採取報復措施。他還對歐盟國家的遊客仍然無法進入美國感到遺憾。　　

英國官方29日晚些時候解釋稱，對來自法國的入境者繼續實施限制的原因之一是法屬留尼汪的疫情惡化。由於疫情惡化，法屬留尼汪等地宣布加強管制。位於印度洋的法屬留尼汪29日宣布，由於當地疫情數字「前所未有的增長」，留尼汪島將自31日起實施為期兩周的部分「封城」，當地民眾的出行距離受到嚴格限制，餐館、咖啡館等場所也將關閉。　　

位於加勒比海地區的法屬馬提尼克也在29日宣布，自30日起加強管制措施，為期三周，白天祗准許民眾外出進行有限的活動，餐館和健身房等場所都將關閉。留尼汪島和馬提尼克島都將實施嚴格的宵禁。　　

法國29日單日新增新冠確診病例2萬5190例，累計確診病例607萬9239例。法國累計死亡病例現為11萬1795例。法國新冠住院患者人數現為7236人，重症患者現為1015人，為近一個月來再度突破千人關口。

英國 疫情 防疫

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