澳洲反防疫示威四起 幕後黑手是「德國陰謀論團體」

一個總部位於德國的陰謀集團幫助推動澳洲各地一系列反防疫封鎖的抗議活動，在與警方發生暴力衝突後，數十人被捕、更有數百人被罰款。（Getty Images）

雪梨26日約有3000人聚集在街頭，抗議該市的防疫 封鎖，警方也隨之出動，共計逮捕60多人，並對107人做出罰款。調查發現，一個總部位於德國的陰謀集團幫助推動澳洲 各地一系列反防疫封鎖的抗議活動。

一個名為「Worldwide Demonstration」的德國團體幫助協調全球各地的反防疫抗議活動，包括在澳洲各個城市的抗議活動。該集團有4萬5000名臉書粉絲和7萬名Telegram訂閱者，在為各個國家及地區設立的專用帳戶上的訂閱者甚至更多。

上月26日，其主要Telegram帳號開始發布有關在澳洲城市舉行集會的貼文，當時它宣布墨爾本遊行的時間和地點，並被超過2萬人看到，此外，7月10日以及7月21日也有類似的貼文。該組織的頁面充斥著反疫苗和新冠病毒陰謀論。

雪梨封城 延長一個月

疫情方面，澳洲新南威爾斯州政府今天表示，國內病例飆升，加上疫苗覆蓋率低迷僅13%，數百萬雪梨居民將再延續一個月的封城生活，州長鼓勵民眾檢舉違規。

澳洲最大城市雪梨原預計30日結束5周的封城，如今防疫限制得延長到8月28日。封城期間，雪梨居民只有在運動、從事必要工作、採買食物等必需品與就醫時才能外出。警方近幾周也對違規者開出罰單。

新南威爾斯州宣布新增177人確診，與6月中開始的雪梨疫情有關，當時一名當地司機被國際機組人員傳染了病毒。