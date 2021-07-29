日本新增9576例創新高 擬擴大緊急事態 不考慮中止東奧

東京正在舉辦奧運，但新冠確診人數卻不斷飆升，目前單日已破3000人。（路透）

日媒報導，日本 全境今天新增9576例確診，首度單日新增破9000例。東京都今日確診人數3177人，首次突破單日確診3000人大關；相鄰的神奈川縣確診達1051人，也首度突破千人，雙雙創下新高。不過日本首相菅義偉仍表示，未考慮中止東京奧運 。

日本東京疫情 增溫，27日發表單日確診人數達2848人，創下歷史新高。今日發布數據，更首度突破單日3000人關卡。東京都過去7日，平均每日確診人數1954.7人，比起前一周，增幅達153%。但菅義偉27日傍晚受訪時，被問到東京疫情升溫，是否可能中止正在進行中的東京奧運？菅義偉表示，透過交通管制、居家辦公，人流在減少，不需擔心，否定考慮停辦。

NHK報導，日本全境新增確診9576例，創新高，其中逾半數集中在首都圈，東京都、神奈川縣等7地新增病例數同創新高。東京都新增3177例、神奈川縣1051例、埼玉縣870例、千葉縣577例，首都圈1都3縣都創新高，且病例數占日本全國一半以上。另外茨城縣新增194例、京都府175例、石川縣119例，也都創下新高紀錄。

另有8例死亡，其中東京6例，愛知縣2例。

由於首都圈3縣（神奈川縣、埼玉縣、千葉縣）疫情嚴峻，執政黨人士表示中央政府正研擬30日將此3縣納入緊急事態宣言對象地區。日本目前有東京都與沖繩縣實施緊急事態宣言；首都圈3縣與大阪府實施前一階段的「防止蔓延等重點措施」。

首都圈3縣已表態近日將共同向中央申請實施緊急事態宣言。