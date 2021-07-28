法國新病例增97% 防疫新措施8月9日上路 群眾凱旋門前示威

法國防疫新措施將於8月9日生效，部分反對接種疫苗的團體在凱旋門前示威遭警驅散。（Getty Images）

法國28日新冠肺炎單日新增確診病例近2.8萬例，累計確診病例超過605萬例。法國官方當天稱，防疫 新措施將於8月9日生效。

根據28日晚發布的官方數據，法國28日單日新增確診病例2萬7934例，累計確診病例605萬4049例。法國累計死亡病例現為11萬1756例，新增死亡病例40例。

法國新冠住院患者人數和重症患者人數仍在上升，目前住院患者人數為7208人，比前一日增加71人；重症患者人數為992人，比前一日增加14人。

法國政府發言人阿塔爾當天召開發布會，代表官方通報最新疫情 形勢。他表示，法國疫情仍在惡化，目前單日平均新增確診病例達1.9萬例，與一周前相比增加了97%。

阿塔爾宣佈，由於疫情惡化，法國海外領地瓜德羅普、聖馬丁和聖巴泰勒米等地將於28日午夜重啟衛生緊急狀態 ，以便有效減緩當地衛生系統面臨的壓力。

阿塔爾表示，法國有能力遏制疫情。他宣布，防疫新措施將於8月9日生效，包括擴大健康通行證使用範圍等。措施生效的第一周將是「磨合期」，以便民眾適應和接受指導。24日部分群眾凱旋門前示威。

法國議會7月26日正式通過防疫新措施法案，旨在應對目前的第四波新冠疫情。法案內容包括擴大健康通行證使用範圍，並要求所有衛生領域工作者接種新冠疫苗。按照目前安排，憲法委員會應于8月5日批准該法案。

防疫新措施即將生效引發一些行業的擔憂，有相關行業的從業人員稱其商業活動將受到影響。法國經濟與財政部長勒梅爾28日表示，政府將會為受影響的企業提供幫助，相關企業也可以從「團結基金」中獲益。

世界衛生組織28日公布的最新數據顯示，全球累計新冠確診病例達1億9526萬6156例。全球確診病例較前一日增加61萬例。