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傳染力強 Delta變種病毒打亂全球防疫步調

編譯陳律安／綜合外電
越南為因應嚴峻的疫情，所實施的封鎖措施。美聯社
越南為因應嚴峻的疫情，所實施的封鎖措施。美聯社

Delta新冠變種病毒打亂各國政府的防疫步調，使民眾質疑究竟還要多久才能擺脫疫情，導致英國、以色列等疫苗接種率高的國家，確診病例激增，就連南韓等「防疫模範生」也出現防疫破口。

華爾街日報報導，Delta病毒的傳染力比先前變異株更強，導致英國、以色列等疫苗接種率高的國家，也擋不住這一波疫情。荷蘭政府原本在6月底允許夜店恢復營業，但在確診病例暴增五倍後，本月再度要求夜店暫停營業。法國、德國、義大利等國也仍要求民眾戴口罩，保持社交距離。

Delta疫情肆虐，迫使先進國家的公衛官員重新思考防疫措施，各國可能須提高接種率，而疫情「流感化」的希望也正在消退。

愛丁堡大學流行病學教授伍爾豪斯表示，各國政府和公衛官員原本以為接種率達到60%至70%，就能達成群體免疫，但在Delta病毒肆虐全球後，這項門檻可能須拉高到80%至90%。

疫情初期抗疫有成的亞洲國家，也對Delta病毒相當頭痛，原因是此前這些亞洲國家的疫情不嚴重，導致有些國家不急著取得疫苗，但如今Delta病毒已傳入亞洲國家。

南韓正面臨疫情爆發以來最嚴重染疫潮，迫使政府實施最嚴格社交距離措施，包括禁止民眾進場觀看賽事、晚間6時後群聚人數不得超過兩人。日本疫情也在6月底復熾，迫使日相菅義偉宣布本月12日起東京進入緊急狀態，預定實施至8月22日，這意味東京在東奧期間都處於緊急狀態。

東南亞國家則特別容易受Delta病毒影響，原因是疫苗接種率偏低。多數東南亞國家的接種率不到15%，例如越南的接種率不到1%。

疫情 Delta病毒 疫苗

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