總統抗疫不力害慘巴西 20州示威怒喊罷免

疫情奪走巴西大批人命，數以萬計巴西人24日走上街頭，要求彈劾總統波索納洛。（Getty Images）

巴西疫情奪走大批人命，24日數以萬計巴西人走上街頭，要求彈劾總統波索納洛。南韓疫情日趨嚴峻，決定提升非首都圈社交距離規範，印尼 則將防疫緊急措施再延長到8月2日。

波索納洛遭控明知採購疫苗 公款遭挪用，卻睜一隻眼閉一隻眼，目前正接受調查。左派政黨、工會和社會團體發起的反波索納洛活動，24日已進入第四個周末。全國400城鎮都籌畫了抗議行動。

在里約熱內盧，數以千計民眾穿著紅衫、戴著口罩，並高舉怒罵波索納洛的標語，包括 「沒人能再忍下去」、「貪汙罪犯滾出去」等。全國各地抗議人士抱怨疫苗接種作業太慢，也抱怨高失業率，並要求更多緊急措施援助窮困族群。

據巴西媒體報導，26州中有20州出現反波索納洛示威浪潮，抗議人群直到下午都沒散去。

南韓非首都圈染疫新高

南韓截至25日凌晨零時，確診新增1487例，其中非首都圈病例占38.4%，創下這波疫情爆發以來新高。總統文在寅決定自27日起提升非首都圈社交距離規範至第3階段。

印尼防疫緊急措施延長

印尼25日通報新增3萬8679例確診、1266人死亡。印尼總統佐科威25日將緊急措施延長到8月2日，但也做出相應調整，允許社區重啟部分經濟活動。

東奧增10確診 含2選手

東京都25日新增1763例確診，較上周日大增755例，創周日公布數字新高紀錄。東京奧運暨帕運組織委員會25日公布，包括2名海外選手在內共有10人確診染疫。2名選手有1人是入住選手村的荷蘭划船選手，另1人是未住選手村的德國自由車選手。

越南 3個月9萬人確診

越南25日通報新增7525例本土病例，有1516例感染源不明，3個月累計約9.5萬人染疫。重災區胡志明市在延長原本15天的封鎖措施後，24日仍有4555人染疫。越南近兩天合計收到美國贈予300萬劑莫德納疫苗，越南駐美國大使何金玉說，美國考慮送更多疫苗給越南。