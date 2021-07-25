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東奧首例…荷蘭選手參賽後確診 晉級後無奈退賽

編譯中心／綜合24日電
荷蘭划船選手弗羅林在日本接受COVID-19篩檢，結果呈陽性反應，將退出比賽。（路透）
荷蘭划船選手弗羅林在日本接受COVID-19篩檢，結果呈陽性反應，將退出比賽。（路透）

東京奧運爆出首例選手參賽後確診，荷蘭划船選手弗羅林23日參加單人雙槳划船預賽後，接受PCR檢測確診，被迫退賽。荷蘭皇家划船協會23日已推文證實此事，東奧組委會正盡速確認是否傳染給其他國家代表隊和選手。

NHK報導，荷蘭廣播基金會指出，21歲的弗羅林23日在東京都江東區海之森水上競技場參加男子單人雙槳划船預賽，划出分組第四成績，原希望能在24日復活賽拚晉級，但因確診退賽。他受訪時表示，賽事瞬間被迫結束，對此感到無言。

荷蘭代表團表示，目前弗羅林被隔離，另有隊友被列為密切接觸者，需接受相關限制接觸條件下出賽。弗羅林是荷蘭代表隊第三名因染疫退賽的選手，先前跆拳道選手歐金克及滑板選手坎迪‧雅各斯也確診。

事後日媒報導，東奧原規定每天都會為選手進行PCR篩檢，但日前因為PCR試劑不足造成部分選手未受檢。東奧暨帕運組織委員會今天強調，已大量採購試劑，未來會進行完整篩檢。

NHK報導，由於PCR試劑不足，本月19日入住選手村的部分日本及海外選手，當天並未接受PCR篩檢，讓主辦單位篩檢體制不夠完備的現況浮上台面。

東奧暨帕運組織委員會承認確實發生無法篩檢的案例，但也說明會透過隔天篩檢兩次等方式，以必要的篩檢頻率進行篩檢，確保各國或地區間的公平性。組織委員會發言人高谷正哲今天在記者會上說，也許讓大家擔心了，但篩檢試劑今天將大量到貨，接下來可以確實地篩檢。

根據東奧防疫手冊規定，每名選手原則上每天都要在選手村等地接受核酸檢測。

篩檢 東京奧運 檢測

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