疫苗可救贖？ 各國都拿英解封當指標

疫情嚴峻讓很多人在家隔離，導致超市人手嚴重短缺。圖為英國第二大雜貨商 Sainsbury's來不及補貨。（美聯社）

英國 決定於Delta變異株（最先發現於印度）肆虐之際解封，別國政府則剛好拿英國的例子觀察，想看能否靠疫苗 將COVID-19防疫降低至流感等級。

中央社引述「華爾街日報」報導，在英格蘭，幾乎所有疫情 時期的限制措施都已在19日解除。英國首相強生先前就表示，他希望讓民眾自我判斷是否需遮蓋口鼻、去夜店跳舞或避免大型聚會。

但英國的解封正值Delta株造成疫情復燃之際，單日新增確診又上升到接近5萬例，已高過巴西、印度、印尼和南非。

英國的作法與歐洲乃至美國部分地方迥異，也不同於以色列等其他疫苗接種率高的國家。領導以色列政府防疫專家顧問小組的巴利瑟20日表示，他建議政府接下來幾周採取謹慎作法，看看英國解封情況，「我們將能從中學到教訓，再來採取相應做法」。

英國執意選在當下解封，已招許多國內外公衛專家痛批。專家們指控英國政府讓民眾暴露於不必要的染病風險下，還恐讓能對疫苗產生抗藥性的COVID-19新變種病毒現蹤機會大增。

另據香港01報導， 英國現時約有170萬人因曾與確診者接觸，收到國家醫療服務（NHS）的檢測追蹤程式通知，需在家隔離，情況逐漸造成社會混亂。

英國超市近日出現部份產品供不應求，甚至被迫關閉的情況，原因是官方健康應用程式建議數以十萬計的新冠肺炎患者接觸者隔離10天，令超市人手短缺。英國零售商22日警告，發展下去或出現糧食短缺。

隔離令人手急劇減少，在食品供應、運輸、超市、酒店、製造和媒體等各領域造成混亂。英國第二大雜貨商 Sainsbury's表示，顧客可能無法找到他們想要產品。

冷凍食品零售商冰島的董事總經理理查德沃克對傳媒表示，不得不關閉一兩家商店，並減少其他商店的營業時間。

路透記者發現、瓶裝水、飲料、沙律和肉類等產品短缺。一家肉類行業機構表示，食品供應鏈正處於崩潰邊緣，因疫情出現的缺勤加劇了本已嚴重的勞動力短缺。

有加油站因存貨不足而關閉，隔離措施亦加劇重型貨車司機的短缺。