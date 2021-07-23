我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台7‧27-8‧9降為二級警戒 新增本土23例、2死

河南女嬰被困奇蹟獲救 母遇難時雙手托舉著她

疫苗可救贖？ 各國都拿英解封當指標

編譯中心／綜合22日電
疫情嚴峻讓很多人在家隔離，導致超市人手嚴重短缺。圖為英國第二大雜貨商 Sainsbury's來不及補貨。（美聯社）
疫情嚴峻讓很多人在家隔離，導致超市人手嚴重短缺。圖為英國第二大雜貨商 Sainsbury's來不及補貨。（美聯社）

英國決定於Delta變異株（最先發現於印度）肆虐之際解封，別國政府則剛好拿英國的例子觀察，想看能否靠疫苗將COVID-19防疫降低至流感等級。

中央社引述「華爾街日報」報導，在英格蘭，幾乎所有疫情時期的限制措施都已在19日解除。英國首相強生先前就表示，他希望讓民眾自我判斷是否需遮蓋口鼻、去夜店跳舞或避免大型聚會。

但英國的解封正值Delta株造成疫情復燃之際，單日新增確診又上升到接近5萬例，已高過巴西、印度、印尼和南非。

英國的作法與歐洲乃至美國部分地方迥異，也不同於以色列等其他疫苗接種率高的國家。領導以色列政府防疫專家顧問小組的巴利瑟20日表示，他建議政府接下來幾周採取謹慎作法，看看英國解封情況，「我們將能從中學到教訓，再來採取相應做法」。

英國執意選在當下解封，已招許多國內外公衛專家痛批。專家們指控英國政府讓民眾暴露於不必要的染病風險下，還恐讓能對疫苗產生抗藥性的COVID-19新變種病毒現蹤機會大增。

 

另據香港01報導， 英國現時約有170萬人因曾與確診者接觸，收到國家醫療服務（NHS）的檢測追蹤程式通知，需在家隔離，情況逐漸造成社會混亂。

英國超市近日出現部份產品供不應求，甚至被迫關閉的情況，原因是官方健康應用程式建議數以十萬計的新冠肺炎患者接觸者隔離10天，令超市人手短缺。英國零售商22日警告，發展下去或出現糧食短缺。

隔離令人手急劇減少，在食品供應、運輸、超市、酒店、製造和媒體等各領域造成混亂。英國第二大雜貨商 Sainsbury's表示，顧客可能無法找到他們想要產品。

冷凍食品零售商冰島的董事總經理理查德沃克對傳媒表示，不得不關閉一兩家商店，並減少其他商店的營業時間。

路透記者發現、瓶裝水、飲料、沙律和肉類等產品短缺。一家肉類行業機構表示，食品供應鏈正處於崩潰邊緣，因疫情出現的缺勤加劇了本已嚴重的勞動力短缺。

有加油站因存貨不足而關閉，隔離措施亦加劇重型貨車司機的短缺。

英國決定在Delta變異株肆虐之際解封，結果如何全世界都在關注。圖為民眾在倫敦的...
英國決定在Delta變異株肆虐之際解封，結果如何全世界都在關注。圖為民眾在倫敦的一家咖啡館用餐。(新華社)

英國 疫情 疫苗

上一則

疫情重創 吉卜力美術館募資千萬日圓一天達標

下一則

馬達加斯加總統險遭暗殺 多名外籍人士落網

延伸閱讀

北加多縣官員呼籲雇主要求員工接種疫苗

北加多縣官員呼籲雇主要求員工接種疫苗

輝瑞/BNT首度與南非藥廠合作 年產逾1億劑疫苗

輝瑞/BNT首度與南非藥廠合作 年產逾1億劑疫苗
不孕、改變DNA、產生磁力...美國人不打疫苗的理由

不孕、改變DNA、產生磁力...美國人不打疫苗的理由
中國稱10月底前 可向COVAX供貨1.1億劑新冠疫苗

中國稱10月底前 可向COVAX供貨1.1億劑新冠疫苗

熱門新聞

世界衛生組織秘書長譚德塞。(美聯社)

譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出

2021-07-15 22:08
以色列電影院改裝的疫苗注射中心。（美聯社）

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

2021-07-15 00:49
世界衛生組織提出警告，稱危險的新冠變種病毒「極有可能」在全世界範圍內大肆傳播，並宣稱這場已持續近兩年的疫情「尚未結束」。（路透）

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

2021-07-16 02:43
新冠delta變種病毒肆虐傳播，再掀疫情，造成股市緊張19日大跌。圖為全美人日最多的加州洛杉磯郡下令室內室外，有無接種，重新戴上口罩，以保安全。(美聯社)

新冠疫情何時結束？世衛：夠幸運的話是明年

2021-07-20 02:04
圖為德國科隆西南部的埃爾夫特施塔特的災情。美聯社

圖輯╱西歐再降一夜豪雨 洪災死亡增至126人

2021-07-16 17:20
英國女王伊麗莎白二世（右）與孫子哈利和孫媳婦梅根2018年的合照。Getty Images

哈利出書續爆王室料 恐自斷返英慶祝女王就職路

2021-07-21 08:21

超人氣

更多 >
警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案

警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案
麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練

麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練
經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年
中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼
都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧

都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧