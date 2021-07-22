疫情拉警報 大馬連9天確診破萬 印度1日近4000人亡

馬來西亞疫情持續居高不下，圖為位於吉隆坡的地標雙子星大樓。（新華社）

馬來西亞疫情持續居高不下，21日新增確診1萬1985例，連續九天單日增幅破萬，累計確診95萬1884例。自13日新增病例首度突破萬人後，馬國每日確診便一直呈現五位數增幅。

法國過去幾天確診人數史無前例暴增，政府因此祭出更強硬措施。從21日開始，進入文化和運動場館皆須出示施打過疫苗的健康通行證，8月起更會擴大至餐廳、咖啡廳等。

印度衛生部表示，過去24小時內新增3998人染疫病歿，創下一個月以來新高。最富裕的馬哈拉什特拉省校正病歿人數，先前多達3509人沒有通報。

經濟學人：亞洲將採低確診策略

英國經濟學人智庫（EIU）發布報告指出，台灣 、中國大陸、香港、澳門、紐西蘭、澳洲 、新加坡和越南等亞洲主要經濟體，過去都追求消滅新冠病毒的「清零」策略，但現在隨著全球經濟重新開放，這項追求零確診的策略在經濟上可能難以持續，最終可能改採「低確診」策略，與新冠病毒共存。

報告說，「清零」策略的特點包括：在出現確診案例時執行嚴格的封鎖措施、運用科技快速追蹤接觸者與大規模篩檢，以及嚴格的跨國邊境 管制，例如禁止短期訪問和限制長期入境，包括在指定設施內長時間隔離。

報告指出，儘管在整個防疫過程中，追求零確診的策略對人民健康和經濟都有明顯好處，但EIU的「亞洲零確診的轉向」報告發現，隨著全球經濟重新開放，許多地區將難再持續推動這項策略，因為「清零」策略現在反而可能削弱經濟活動，而非提供支持。

EIU的報告說，假如亞洲城市國家不能開放邊境管制，其商業中心的地位可能會永久受損，而澳洲和紐西蘭則有可能錯失恢復流動的國際遊客和學生；由於對資本和人才跨境流動的依賴程度較低，中國大陸和台灣是在維持零確診策略上處於最有利地位的經濟體，表現也是最為突出。

報告認為，以零確診為目標的國家，最終採取的政策仍將較北美和歐洲的現行政策保守，而新策略可能以「低確診」為目標。