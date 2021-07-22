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舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

奧運前2天 東京確診創半年新高 奧委會：東奧勢在必行

編譯中心／綜合21日電
疫情陰影籠罩下的東京奧運令外界格外擔憂。(美聯社)
疫情陰影籠罩下的東京奧運令外界格外擔憂。(美聯社)

東京奧運將於23日正式揭幕，日本東京都21日新增1832起確診，一周前僅為830例，創下自1月中以來新高；此外，20日新增71例與東奧相關確診，其中31人是國際遊客。共同社報導，距離奧運開幕僅兩天，主辦城市疫情持續擴大，令外界擔憂。

東京染疫數持續增加，有專家警告，若確診率繼續居高不下，不出兩周，感染狀況將遠超過4、5月間的第三波疫情。組委會事務總長武藤敏郎20日表示，不排除在最後一刻取消奧運的可能性，但國際奧委會主席巴赫20日深夜重申，取消奧運絕非選項，東奧勢在必行。

世衛組織祕書長譚德塞21日在國際奧會全會發表演說時，也表達力挺立場。他指出，在疫情中登場的奧運會，不可能沒有風險，維持零確診並非奧運成功與否的標準。日本首相菅義偉接受《華爾街日報》訪問時也強調，對於舉辦奧運已做好準備，不辦奧運最簡單、輕鬆，但挑戰是政府的責任。

東京病例數自14日以來已連續多天增逾千例，迄今累計19萬3062例確診，「彭博」20日報導，東奧主辦方又回報71例與賽事相關聯確診案例，有31人是與奧運賽事有關的國際遊客，而預計前往日本參加奧運會或工作的人更有多達數萬人。

雖然涉及的運動員和工作人員的數量相比、感染總數很小，但這項數據讓公眾支持率已經很低的東奧擔憂上升。東京當局正努力應對確診病例激增的問題，也促使政府本月早些時候宣布進入「第四次緊急狀態」。

縱然參賽運動員不必接種疫苗即可參加比賽，但國際奧委會主席巴赫上周表示，抵達日本奧運村約85%的人將接種疫苗，而且幾乎所有國際奧委會成員和工作人員也將接種疫苗。

東京奧運 日本 疫情

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