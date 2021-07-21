南韓軍艦200多官兵染疫 印度2/3人口有新冠抗體

南韓軍艦「文武大王號」爆發新冠群聚感染，艦上300人超過八成確診。（美聯社）

全球疫情出現復燃趨勢，亞洲方面，在非洲海域執行反海盜任務的南韓 軍艦「文武大王號」爆發群聚，艦上300人中有200多人確診，高達八成。新加坡本土疫情升溫，當局宣布從22日起再度禁止餐廳內用等限制措施。印度 一項研究顯示，多達2/3的人口體內已有新冠抗體。

南韓20日確診案例累計1442例，逼近13日1615例的最高紀錄。今年2月派遣文武大王號至非洲亞丁灣海域，執行八個月的反海盜任務，當時南韓尚未啟動疫苗 接種計畫，因此艦上301人都沒有接種疫苗。該艦6月底曾停靠非洲某港口補給，疑似因此有官兵感染病毒；15日該艦傳出六人確診，隨後全艦篩檢，發現已有247人感染，感染率達82%，是南韓軍方迄今最大的群聚感染事件，也引發民眾不滿政府未能保護官兵安全。

南韓政府啟動緊急空中運輸計畫，將艦上官兵20日分批送回首爾，確診者送醫治療。軍方另派出150名官兵，將這艘4400噸的驅逐艦開回國。針對此事，南韓總理金富謙與國防部長徐旭雙雙出面致歉。

美研究：印度病故人數恐較通報高10倍

根據新發布的一項研究發現，印度67.6%的成年人有血清陽性反應，而超過62%的成年人從未接種疫苗。印度檢驗抗體的第四次全國血清調查於6月、7月間進行，這項調查本次首度納入8691名6至17歲兒童及青少年，發現其中半數有血清陽性反應。美國1間智庫20日表示，印度官方目前共通報近41萬5000人染疫死亡，實際上這個數字可能高出10倍。

新加坡19日新增172人確診，創下去年8月以來新高，其中多達163起為本土案例，大多數與裕廊漁港魚市場及KTV夜店等兩大感染群有關。新加坡目前已有逾半數人口完整接種二劑疫苗，可望於8月9日新加坡國慶日之前達到三分之二人口接種二劑的目標。

20日是伊斯蘭「宰牲節」，印尼雅加達郊區有大批穆斯坐在馬路上祈禱，分析憂慮大型宗教集會恐令疫情更加惡化。（路透）

此外，20日適逢伊斯蘭重要節日宰牲節（Eid al-Adha）。儘管近日印尼病故人數激增，大批民眾無視政府大型集會禁令，聚集在清真寺外，共同祈禱並宰殺山羊慶祝。

伊朗單日增2.7萬確診創新高

伊朗衛生部宣布，20日通報新增2萬7444起確診病例，創單日染疫人數新高，全國確診總數來到357萬6148例。境內也新增250起死亡病例，累計8萬7624人病歿。

越南20日通報新增4789例本土病例，重災區胡志明市有3322人染疫。越南新一波本土疫情爆發2個多月，累計近6萬人確診。越南新增確診病例快速增加，重症患者恐增多。

而多數人口未接種疫苗的澳洲疲於應付疫情擴散，繼雪梨與墨爾本之後，南澳州首府阿得雷德20日將成為最新一個實施封城的澳洲城市。