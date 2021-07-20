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印度神童預言第3波疫情將至 「點名台灣」提供防疫建議

聯合新聞網 / 綜合報導
印度神童阿南德於18日發布新影片，稱全球「第三波疫情」即將爆發，且數月後將是災情最慘重之時，更點名台灣提供防疫建議圖／取自Youtube Conscience
印度神童阿南德於18日發布新影片，稱全球「第三波疫情」即將爆發，且數月後將是災情最慘重之時，更點名台灣提供防疫建議圖／取自Youtube Conscience

本土疫情逐漸趨緩，各界開始興起7月26日解封可能性的相關討論。而多次預言疫情發展的印度神童於18日發布新影片，稱全球「第三波疫情」即將爆發，且數月後為災情最慘重之時，更點名台灣提供防疫建議，新影片引起網友熱議。

印度神童阿南德在Youtube頻道Conscience最新發布的影片中指出，七月中火星與土星處於「對分相」，世界將發生「戲劇性的轉變」，而情勢在7月21日木星逆行後會更加惡化。他接著說明，在6月至11月之間所有國家都將面臨「第三波疫情」，影響幅度與第二波疫情相比之下較小，或可稱之為第2.5波疫情。

阿南德指出邁入秋冬後，全球疫情將持續惡化，但經濟將逐漸復甦。他進一步說明今年6月至11月的疫情轉變只是冰山一角，第三波疫情的最大震盪將發生於明年4月「火土大合」時，他認為屆時將發生一連串慘痛巨變，經濟也將遭受衝擊，此崩潰時期也將影響未來數年全球情勢的走向。

阿南德也於影片中特別點名台灣（約影片6分56秒處），「我建議台灣與其他東南亞國家的所有觀眾，請遵循你們的傳統療法對抗疫情，我相信這會帶來顯著且有效的成果，因為傳統療法是人類數千年來遵循的方法，絕對是有幫助的。」

阿南德也再次於影片中重申他對疫苗的不信任，他認為疫苗的防治效果有限，「我們已經能看到那些疫苗普及率最高的國家，儘管努力想保護好自己，卻被數波疫情給淹沒」；他也預測烏拉圭、匈牙利、荷蘭、塞席爾等國家，可能會成為新冠肺炎染疫死亡率最高的地區。影片最後阿南德也點出只要人類可以齊心合作，必定能夠克服未來數月的巨變。

影片來源：YouTube Conscience

疫情 台灣 疫苗

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